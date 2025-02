ViaQuatro e ViaMobilidade se preparam para receber mais de 8 milhões de foliões no Carnaval de Rua 2025

As linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô e as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trem, administradas pelas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade, devem receber, juntas, neste ano mais de 8 milhões de foliões ao longo de todo o período de Carnaval, contando os fins de semana de pré e pós-folia. O número, estimado com base em anos anteriores e em informações disponibilizadas pela Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa, representa um aumento de 11% em relação a 2024, quando foram transportadas 7,35 milhões de pessoas no mesmo período nas quatro linhas.

A Linha 4-Amarela segue como a que mais transporta foliões durante o Carnaval, tendo registrado 2,5 milhões de passageiros em 2024. A linha mantém sua relevância como um dos principais meios de transporte para os blocos carnavalescos, especialmente devido às suas conexões estratégicas e ao acesso facilitado a regiões de grande concentração de público. No ano passado, o domingo de Carnaval foi o mais movimentado, com um aumento de 25% no volume de clientes em comparação a 2023.

Merece destaque também a Linha 5-Lilás, que tem registrado ano a ano um crescimento expressivo no volume de público recebido no período carnavalesco. Somente entre 2023 e 2024, o acréscimo foi de 9,82%, passando de 1.891.644 passageiros, em 2023, para 2.077.339, no ano passado, o maior já contabilizado na linha durante a festa. Esse aumento pode ser atribuído à proximidade da Estação AACD-Servidor ao Parque Ibirapuera (aproximadamente 920 metros), ponto de concentração de grandes blocos, como o Forrozin, liderado pela cantora Mariana Aydar, e o tradicional Bicho Maluco Beleza, de Alceu Valença, Sargento Pimenta e o carioca Monobloco, que se apresentam no pré-Carnaval; Galo da Madrugada, na terça de Carnaval; e o Navio Pirata, comandado pelo BaianaSystem, que agita o pós-folia.

Segundo a prefeitura, o Carnaval de Rua de São Paulo registrou neste ano um recorde de 767 blocos inscritos, que devem realizar mais de 800 desfiles em diversas regiões da cidade para animar os foliões da capital e turistas.

Concessionárias preparam estratégias especiais

Para oferecer aos clientes um Carnaval um transporte mais seguro e eficiente, as concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade preparam uma série de estratégias especiais, como treinamento das equipes com enfoque na segurança de todos os passageiros; atuação do pelotão feminino de agentes de atendimento e segurança (AASs) especialmente na prevenção ao assédio; readequação da escala de colaboradores para atender as estações de maior público; instalação de dispositivos de controle de fluxo de pessoas, como grades e direcionadores; integração das ações de segurança junto ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom); intensificação dos serviços de limpeza, especialmente nas estações mais impactadas; e reforço na comunicação visual e sonora para orientar o público. Vale destacar que todas as rotinas operacionais e de manutenção preventiva serão mantidas durante o período.



Além disso, a ViaQuatro e a ViaMobilidade têm participado de reuniões preparatórias com entidades públicas e de visitas técnicas aos locais mais impactados pelos blocos. O planejamento inclui apoio integrado da Polícia Militar (PM), com uma viatura posicionada nas entradas das estações impactadas; atuação da Guarda Civil Metropolitana (GCM) no combate ao comércio irregular, a fim de facilitar o fluxo de entrada e saída das estações; colaboração das subprefeituras locais na fiscalização do comércio e organização das regiões de maior fluxo; e suporte da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), para a melhor fluidez do transporte público e liberação do tráfego de veículos ao final dos eventos.



“Nosso foco é garantir que todos os passageiros possam aproveitar a festa com tranquilidade, sabendo que estamos preparados para atendê-los da melhor forma possível. Implementamos uma série de medidas operacionais e de segurança, além dos investimentos em treinamento das equipes para esse período de alta demanda”, afirma Antonio Marcio Barros Silva, diretor da ViaQuatro e ViaMobilidade – Linhas 5 e 17.

“Essas iniciativas destacam o compromisso das concessionárias com o preparo contínuo de suas equipes para que o Carnaval de Rua 2025 seja um evento marcado pela segurança e excelência no atendimento aos passageiros“, complementa Andre Costa, diretor da ViaMobilidade – Linhas 8 e 9.

Estações mais movimentadas

Durante todo o período de Carnaval, historicamente as estações que recebem um volume maior de passageiros são: