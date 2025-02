Vereadora solicita tarifa gratuita durante o Carnaval de São Paulo

A vereadora Keit Lima, do PSOL, encaminhou um ofício ao prefeito Ricardo Nunes, do MDB, solicitando a implementação de tarifa gratuita nos ônibus durante o período do Carnaval, que ocorrerá entre os dias 1º e 4 de março, na cidade de São Paulo. Até o momento, o gabinete da vereadora não recebeu uma resposta oficial sobre o pedido.

No documento, além da isenção da tarifa, Keit Lima requisitou que o serviço de transporte público, abrangendo ônibus e terminais, opere ininterruptamente por 24 horas durante as festividades.

Justificativa para o pedido

A justificativa apresentada pela vereadora enfatiza a importância de garantir o direito à mobilidade para todos os cidadãos que desejam participar das comemorações, especialmente aqueles oriundos de áreas periféricas que estão mais distantes do centro da cidade, onde a maioria das atrações acontece. “É fundamental assegurar que todos tenham acesso às festividades”, declarou Keit Lima.