Carnaval 2025: Monobloco comemora 25 anos com o tema ‘Nossa História de Amor’

Como dizia a antiga marchinha carnavalesca, “esse ano não vai ser igual aquele que passou”. Afinal, o Carnaval de 2025 celebra os 25 anos da criação do Monobloco!

Para coroar essa marca, o tema escolhido é “Nossa história de amor”, em homenagem aos muitos encontros que marcam os carnavais do bloco. Celso Alvim, um dos fundadores e mestre da bateria que já formou incontáveis percussionistas, conta mais: “Acima de tudo, são as histórias de amor que marcam a nossa trajetória de 25 anos, e os batuqueiros do Monobloco estão na maior expectativa para fazer um Carnaval inesquecível, devolvendo em dobro todo o amor que a gente recebe, a cada ano”.

A nova identidade visual do Monobloco para o Carnaval de 2025 é fruto da colaboração entre o artista visual Marcelo Ment, destaque da arte urbana contemporânea, e a agência Digimakki. A ideia foi traduzir a jornada de 25 anos de forma vibrante e colorida, inspirada na estética da Pop Art e no universo das HQs.

O arrastão da alegria do Monobloco em São Paulo contabiliza 135 integrantes na bateria, composta por alunos formados nas oficinas de percussão ministradas ao longo do ano.

Para o desfile em São Paulo, no já tradicional circuito no entorno do Ibirapuera, o repertório do Monobloco terá clássicos como “Taj Mahal”, “Fio Maravilha”, “Explode Coração” e “Saideira”, e canções que têm tudo a ver com o tema de 2025, como “Toda forma de amor”, “Eu também quero beijar” e “Do seu lado”, entre outros sucessos do pop, da MPB e do carnaval.

Monobloco 2025 em São Paulo

Desfile dia 23/02, no entorno do Ibirapuera

Concentração às 14h; início do desfile às 15h