CET monitora a travessia de carros alegóricos no Carnaval 2025

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar e orientar o trânsito em todas as regiões da cidade, a partir desta quarta-feira (12) até a sexta-feira de 11 de abril, sempre das 23h às 5h do dia seguinte, para viabilizar a passagem dos carros cenográficos das escolas de samba, tanto ao seu destino quanto para o retorno até os barracões, após o término dos desfiles, conforme o cronograma estabelecido entre a Liga das Escolas de Samba de São Paulo e a União das Escolas de Samba Paulistanas (UESP).

As alegorias partirão da Fábrica do Samba e várias regiões da cidade (Zonas Norte/Sul/Leste/Oeste e Centro) com destino à R. Alvinópolis, Av. Eliseu de Almeida e Polo Grande Otelo (Anhembi) e vice-versa.

Agentes da CET farão o acompanhamento operacional dos carros alegóricos em todo o itinerário previsto, realizando as intervenções necessárias, através de bloqueios pontuais e momentâneos, além da escolta e operacionalização do trânsito.



Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue 156.

Recomendações