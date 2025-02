Eleita a corte do carnaval da UESP 2025

Nega Du, representante da escola de samba Joia da Coroa, foi eleita Rainha do Samba, enquanto Joyce Lima, da Flor de Vila Dalila, conquistou o título de 1ª Princesa do Samba. O posto de 2ª Princesa do Samba ficou com Maiara Amancio, representante da Uirapuru da Mooca, que também recebeu o troféu Agulha de Ouro (o melhor vestido da noite). Já os passistas premiados foram Kauã Nogueira, da Escola de Samba Joia da Coroa, como Passista de Ouro, e Levy de Souza, do Bloco Imperatriz do Jaraguá, como Passista de Prata.

O concurso teve um júri composto por personalidades de destaque em diversas áreas. Entre os jurados estavam Simone Sampaio, modelo, jornalista e empreendedora; Adriana Lessa, atriz renomada; Eliane Dias, CEO da produtora Boogie Naipe, Mayara Trindade, empresária de sucesso; Thelminha Assis, médica e ex-BBB; e o renomado cabeleireiro, Juninho Loes; além de Du Bittencourt, Ivan Lima, Sidnei Couto Jr., Lucas Luigi, e Volnnei Mattos e Juninho Loes.

Realizada com o apoio da Prefeitura de São Paulo, das secretarias municipais de Cultura e Turismo, da São Paulo Turismo e do Memorial da América Latina, esta foi a 15° edição do Miss UESP e celebrou a cultura do samba com grandes apresentações artísticas, homenagens a sambistas icônicos e muita energia contagiante.

A festa teve início com um show vibrante do cantor Dom Paulino e do grupo Encontro de Batuqueiros. Durante o intervalo do concurso, o grupo Caju Pra Baixo animou o público com um repertório repleto de sucessos. O evento também contou com a participação da Bateria da Escola de Samba Leandro de Itaquera, e foi apresentado pelos jornalistas Joyce Ribeiro e Thiago Simpatia, com interações de Jocimar Martins.

Além da coroação da nova Corte da UESP, o concurso reuniu baluartes do Carnaval paulistano, integrantes de várias cortes carnavalescas de São Paulo e grandes nomes do samba, que encantaram a plateia com performances cheias de ritmo e emoção.