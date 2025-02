Carnaval SP 2025: dicas para festejar com segurança e muita diversão

Com a chegada de dias de grande movimentação turística, como o Carnaval, é essencial garantir que a diversão esteja acompanhada de segurança e bem-estar. Pensando nisso, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), em parceria com a Polícia Civil por meio da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur) e a Defesa Civil, compartilha recomendações indispensáveis para foliões e turistas que visitarão o estado durante este período.

Dicas de segurança da Polícia Civil:

• Fique atento ao seu celular e evite usá-lo na rua. Nunca o guarde no bolso de trás.

• Evite andar sozinho, principalmente em locais ermos, pouco iluminados e em horários avançados.

• Caso se perca de seus amigos, marque um horário e um ponto de encontro.

• Mantenha a calma, mesmo nas piores situações. Se, eventualmente, for abordado por uma pessoa suspeita, não reaja, não grite e não discuta.

• Métodos de pagamento eletrônicos, como cartões de débito, crédito e aplicativos, são as melhores opções para a folia.

• Leve dinheiro apenas para o necessário e não o manuseie em locais movimentados.

• Procure locais seguros para tirar fotos e observe as pessoas ao seu redor.

• Evite manusear dinheiro, cartões e ostentar objetos de valor em público, como joias, equipamentos eletrônicos e câmeras fotográficas.

• Prefira transporte público, serviços de aplicativo ou táxis para sua locomoção. Se for usar veículo próprio, mantenha os vidros levantados e estacione em locais credenciados e seguros. Nunca deixe o carro em ruas afastadas e vazias.

• Caso consuma álcool, não exagere na quantidade e não aceite bebidas de desconhecidos.

• Em locais com grande concentração de pessoas, redobre a atenção com crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais. Procure deixá-los identificados.

• Sempre procure um agente público ou policial para se informar ou denunciar qualquer prática criminosa.

• Ao utilizar caixas eletrônicos, prefira o horário diurno e utilize equipamentos no interior de estabelecimentos bancários ou comerciais.

Dicas de segurança da Defesa Civil no período de chuvas durante o Carnaval:

• Fique atento às previsões meteorológicas: Antes de sair, verifique a previsão do tempo e fique informado sobre alertas de chuvas fortes, ventos ou riscos de deslizamentos. Acompanhe os boletins da Defesa Civil.

• Evite áreas de risco: Se estiver em regiões propensas a alagamentos, deslizamentos, queda de raios ou de árvores, evite transitar ou fazer passeios, principalmente durante chuvas intensas.

• Proteja-se da chuva: Se estiver em local aberto, procure abrigo imediatamente. Evite se esconder sob árvores, placas e barracas metálicas.

• Alagamentos: Se se deparar com ruas alagadas, não tente atravessar. A água pode esconder buracos e criar correnteza. Lembre-se: 15 cm de água corrente podem arrastar uma pessoa, e 30 cm podem arrastar um veículo.

• Evite árvores e postes durante ventos fortes: Ventos intensos podem derrubar árvores, galhos e até postes. Fique distante de áreas com grande vegetação e estruturas frágeis.

• Mantenha a calma e respeite a sinalização: Em casos de alerta ou evacuação, siga as orientações da Defesa Civil e ajude aqueles que possam estar em risco.