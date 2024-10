Polícia reforça segurança para GP de São Paulo e garante tranquilidade para espetáculo da Fórmula 1

As forças de segurança do Estado de São Paulo implementaram uma operação estratégica para assegurar a tranquilidade durante o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, programado para ocorrer no Autódromo de Interlagos, localizado na zona sul da capital paulista. Este importante evento internacional está agendado para os dias 1 a 3 de novembro.

Para fortalecer a segurança, as corporações mobilizaram agentes bilíngues e estabeleceram uma Base Móvel da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur) na entrada do autódromo. O patrulhamento será intensificado tanto nas imediações quanto no interior do recinto esportivo.

O planejamento operacional foi iniciado há mais de um mês, com as ações preliminares sendo ativadas na segunda-feira (28), em resposta ao aumento da movimentação de pessoas e à chegada de materiais essenciais para a montagem do evento.

A denominada “Operação Fórmula 1” conta com a participação de unidades especializadas como o Policiamento de Choque, Trânsito, Comando de Aviação e Rodoviário. Segundo o coronel Gentil Epaminondas de Carvalho, da Coordenadoria Operacional da Polícia Militar, cadetes da Academia do Barro Branco se prontificaram a auxiliar na segurança nos arredores do autódromo.

Tecnologias avançadas também serão empregadas, com o uso de drones em parceria com o Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo, visando a detecção e resposta rápida a qualquer ocorrência inesperada.

As câmeras instaladas no local fornecerão imagens em tempo real às autoridades competentes, permitindo um monitoramento eficaz que visa prevenir quaisquer incidentes e garantir a proteção dos presentes.

Uma base operacional da Deatur estará disponível no portão sete do autódromo para prestar informações, assistência e registrar eventuais ocorrências.

Fernanda Herbella, delegada divisionária da Deatur, aconselhou os frequentadores a manterem suas bolsas próximas ao corpo e verificarem atentamente valores em transações com cartões nas máquinas de vendedores ambulantes.

Além disso, um Posto de Comando da Polícia Militar foi estabelecido nas proximidades para supervisionar o evento e responder prontamente a quaisquer situações que possam surgir.