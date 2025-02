Carnaval: saiba como prevenir os efeitos do Sol na praia ou nos bloquinhos

Os bloquinhos de carnaval chegam com toda a energia para garantir diversão e celebração ao ar livre. A folia pede o calor da rua, mas também exige atenção à exposição solar, que é mais intensa durante longos períodos. Mesmo em dias mais nublados, os danos causados pelo Sol permanecem, e a proteção adequada se torna fundamental. O protetor solar surge como o protagonista do feriado, essencial para evitar queimaduras e ressecamento.

“A ausência do protetor solar pode resultar não só em queimaduras, mas também no ressecamento da pele, que começa a descamar, além do aparecimento de manchas e sinais de envelhecimento precoce”, explica Julinha Lazaretti, bióloga e cofundadora da Alergoshop, rede de cosméticos hipoalergênicos. Sem a devida proteção, o Sol pode deixar marcas indesejadas, prejudicando a saúde da pele e comprometendo a experiência de aproveitar a festa. A recomendação é clara: o uso contínuo do protetor solar é essencial para garantir não apenas a diversão, mas também a preservação da pele.

Para aproveitar o feriado com estilo e segurança, é necessário cuidar da pele com atenção e escolher os produtos certos. Afinal, o carnaval é um momento de exibição, com looks ousados e acessórios criativos, mas também de cuidados para manter a saúde da pele. A seguir, veja como se proteger e manter a pele hidratada para que o evento seja inesquecível e bem aproveitado.

Escolha um protetor solar de qualidade

Para garantir a proteção da pele durante o carnaval, é essencial optar por uma fórmula de boa procedência – escolher um produto que ofereça proteção contra os raios UVA e UVB é essencial.

“O protetor solar recém-lançado pela Alergoshop, por exemplo, protege contra os raios UVB, que causam queimaduras solares, e os raios UVA, responsáveis pelo fotoenvelhecimento e danos a longo prazo”, explica Lazaretti. Ela esclarece que além de proteger, o item é enriquecido com vitamina E, que proporciona hidratação profunda, revitaliza a pele e atua como antioxidante. A presença de Alantoína, que melhora a retenção de umidade e suaviza a pele, também contribui para combater o envelhecimento. Sem parabenos e petrolatos, ele é adequado para peles mais sensíveis, garantindo proteção sem causar reações adversas.

Reaplique o protetor

Durante a folia de carnaval, a proteção solar não pode ser negligenciada nem mesmo por um segundo. A exposição ao Sol é constante, e por isso, é necessário reaplicar o protetor solar ao longo do dia. “A aplicação inicial é apenas o começo; o protetor deve ser reaplicado sempre que necessário, especialmente após 40 minutos dentro d’água ou após suar intensamente”, orienta Julinha.

A especialista ressalta que nunca se deve esquecer da área do rosto, que é mais suscetível a danos solares e exige atenção redobrada.

Cuidados pós-sol

Depois de um dia intenso de exposição ao Sol, é fundamental cuidar da pele para evitar o ressecamento e as irritações. “A hidratação adequada após o Sol é tão importante quanto a aplicação do protetor solar durante o dia”, afirma Julinha.

A utilização de um bom hidratante corporal ajuda a acalmar a pele e a manter sua elasticidade. O D-Pantenol é um componente de destaque nesse processo, dado que o ingrediente é ideal para manter a pele suave e hidratada, prevenindo o surgimento de estrias e promovendo uma recuperação eficaz após a exposição solar.

Cuidados no banho

O banho após um dia de folia precisa ser feito com atenção especial à pele, já que o contato com a água quente e o uso de sabonetes agressivos podem causar ressecamento. Ao se higienizar, prefira água morna, que é mais suave e ajuda a preservar a hidratação da pele. Evite o uso de sabonetes com fragrâncias fortes ou componentes abrasivos, pois podem irritar a pele que já foi exposta ao Sol.

“Movimentos suaves durante o banho são essenciais para não danificar a pele sensibilizada”, recomenda Julinha. Esse cuidado garantirá sua maciez e hidratação, além de evitar a remoção excessiva da oleosidade natural.

Acessórios também são bem-vindos

Para além dos cosméticos, utilizar acessórios como chapéus, bonés e óculos de sol é fundamental. Esses itens ajudam a bloquear a incidência direta dos raios solares, oferecendo uma camada extra de proteção, principalmente para as áreas mais sensíveis, como o rosto e os olhos.

Escolher peças que bloqueiem a luz UV, como óculos com lentes adequadas e chapéus de aba larga, é uma alternativa para cuidar da saúde da pele sem abrir mão do conforto.