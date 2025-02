Trump anuncia medidas para reduzir benefícios a imigrantes ilegais

No final da noite de quarta-feira, 19, a Casa Branca divulgou um comunicado informando que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto com a finalidade de eliminar benefícios federais destinados a imigrantes em situação irregular no país.

O documento enfatiza que o governo federal buscará encerrar “todos os benefícios financiados pelos contribuintes para imigrantes ilegais”. No entanto, não foram fornecidos detalhes adicionais sobre como essa medida será implementada. Vale destacar que, de acordo com as leis atuais, imigrantes sem documentação geralmente não têm acesso a benefícios governamentais, exceto em situações específicas, como cuidados médicos emergenciais. Além disso, crianças nessa condição têm garantido o direito à educação pública gratuita, conforme decisão da Suprema Corte de 1982.

Durante uma entrevista com jornalistas a bordo do Air Force One, enquanto retornava de um evento na Flórida para Washington, Trump expressou seu apoio à proposta de utilizar parte da economia gerada por cortes orçamentários planejados pelo Departamento de Eficiência Governamental (Doge) para oferecer pagamentos diretos aos cidadãos americanos. “Eu adoro isso,” afirmou o presidente.

Em outro tópico, Trump revelou que está avaliando a possibilidade de adquirir aeronaves usadas da fabricante Boeing para servir como o novo Air Force One. Essa consideração surge após atrasos na produção de dois novos modelos encomendados pela administração. “Estamos olhando para alternativas, já que a Boeing está demorando,” comentou o presidente, ao mesmo tempo em que descartou a opção de adquirir aviões da fabricante europeia Airbus.