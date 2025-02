Enchentes em SP: Autoridades alertam sobre segurança no trânsito durante chuvas

Com a recente ocorrência de enchentes na cidade de São Paulo, autoridades estão enfatizando a importância de evitar áreas alagadas como uma medida preventiva essencial. Infelizmente, tragédias foram registradas, com duas mortes em menos de 20 dias decorrentes das fortes chuvas que assolaram a capital paulista.

A situação se agravou durante a tempestade que atingiu São Paulo na terça-feira (19), quando uma motorista de aplicativo teve seu veículo submerso na Zona Norte, resultando em sua morte. Este foi o segundo incidente desse tipo registrado em um curto espaço de tempo, evidenciando a gravidade das condições climáticas.

Outros registros de tragédia ocorreram no início deste mês, quando um motorista também perdeu a vida afogado dentro do carro ao ficar preso em um alagamento na Zona Leste da cidade.

Em resposta a essas situações, especialistas da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros compartilharam orientações vitais para aumentar a segurança da população diante do risco de alagamentos. Abaixo estão as principais recomendações:

Evitar dirigir em áreas inundadas, uma vez que a profundidade da água pode ocultar buracos perigosos. Apenas 15 cm de água podem comprometer a aderência do veículo, enquanto 30 cm podem torná-lo incontrolável.

Se a água começar a subir enquanto você estiver dirigindo, busque um local elevado e seguro. Caso o carro não consiga se mover e a água suba rapidamente, abandone o veículo e procure um ponto seguro.

Se você se encontrar dentro de um carro sendo arrastado pela correnteza, mantenha a calma e tente sair rapidamente. Se as portas não abrirem, utilize objetos disponíveis para quebrar os vidros laterais e saia pela janela.

Se o nível da água estiver alto e você não conseguir sair do veículo, abra todos os vidros para que a água entre e diminua a flutuabilidade do carro. Suba no teto ou capô do carro para facilitar o resgate.

Além disso, os cidadãos devem prestar atenção aos alertas emitidos pela Defesa Civil. Um aviso severo indica que as chuvas já começaram e podem intensificar-se rapidamente. Ao receber essa notificação, é prudente procurar abrigo seguro e aguardar até que as condições melhorem antes de prosseguir com seus deslocamentos.

A Secretaria Municipal de Subprefeituras investiga os fatores que levaram à drenagem inadequada na área onde ocorreu o último acidente fatal. Embora a rede de drenagem superficial estivesse limpa, avaliações das estruturas subterrâneas estão em andamento para identificar possíveis falhas.

A Prefeitura lamentou as perdas humanas causadas pelas intempéries, ressaltando que a Zona Norte enfrentou uma tempestade com quase 70 mm de chuva em um intervalo inferior a duas horas, somada a ventos fortes que chegaram a 46,7 km/h.

Recentemente, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) alertou sobre o estado de atenção para alagamentos em toda a cidade durante as chuvas ocorridas desde terça-feira (18). Regiões como a Avenida Edgar Facó na Freguesia do Ó foram severamente afetadas, resultando em pontos críticos onde carros ficaram submersos.

As autoridades continuam monitorando a situação e implementando medidas para mitigar os impactos das chuvas intensas no futuro.