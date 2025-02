Motorista de aplicativo morre em enchente na Zona Norte de SP

Uma motorista de transporte por aplicativo faleceu em um incidente trágico ocorrido na Avenida General Edgar Facó, localizada na Freguesia do Ó, na Zona Norte de São Paulo. A vítima, identificada como Janaína de Souza Maia, de 47 anos, estava a caminho de casa quando o veículo que conduzia foi subitamente tomado pelas águas durante uma forte tempestade.

De acordo com relatos, o carro foi arrastado pela correnteza até colidir com um poste. Infelizmente, Janaína ficou presa dentro do automóvel e foi resgatada já sem vida por pessoas que estavam nas proximidades.

O evento climático extremo que afetou a capital paulista na noite desta terça-feira (18) causou não apenas a morte da motorista, mas também outros incidentes na mesma avenida. Mãe e filho foram surpreendidos pela força das águas enquanto estavam dentro de seu veículo, que também foi levado pela enchente. Após a colisão com um poste, funcionários de uma padaria próxima intervieram, subindo nos tetos de carros estacionados e utilizando uma mangueira para resgatar as vítimas. Apesar da situação alarmante, ambos saíram ilesos.

Imagens capturadas por cidadãos durante a forte chuva evidenciam a gravidade da situação, mostrando a Avenida Edgar Facó completamente inundada.

Ainda na mesma região, um casal e seu filho de apenas quatro anos também passaram pelo susto quando seu carro foi arrastado pela água. Felizmente, eles foram rapidamente resgatados por policiais militares e não apresentaram ferimentos.