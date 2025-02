Alagamentos afetam a cidade de SP

Na última terça-feira (18), um intenso temporal que atingiu a cidade de São Paulo resultou em uma tragédia, com a morte de uma motorista de aplicativo e o desaparecimento de uma mulher em situação de rua. A tempestade provocou ao menos 20 pontos de alagamentos, tornando diversas vias intransitáveis.

Na Freguesia do Ó, situada na zona norte da capital paulista, uma motorista de aplicativo perdeu a vida quando seu veículo foi arrastado pela Avenida General Edgar Facó, que se transformou em um verdadeiro rio. Em outro incidente, uma moradora em situação de rua foi levada por uma correnteza na Avenida Alfredo Ávila, no Jaçanã, logo após solicitar ajuda financeira em um comércio local.

O forte volume de chuva gerou um estado de atenção para alagamentos em todas as regiões da cidade, alerta que permaneceu ativo até às 21h55. O Corpo de Bombeiros registrou diversas operações de resgate, incluindo pessoas presas no topo de veículos e áreas severamente afetadas pela força das águas.

Na Avenida Deputado Cantídio Sampaio, localizada no Jardim Damasceno, a força das chuvas causou o deslocamento do asfalto em um estacionamento de supermercado. A via ficou completamente submersa, resultando no arrastamento de pelo menos quatro carros pela enxurrada.

A devastação causada pelo temporal deixou o cenário da cidade semelhante ao impacto de um terremoto, com detritos espalhados por toda parte devido à força das águas.

A Defesa Civil do estado emitiu 16 alertas sobre chuvas severas para 22 cidades paulistas, incluindo dois especificamente para a capital. Segundo os dados divulgados, os maiores acumulados de chuva foram registrados entre as 17h50 da terça-feira e as 5h50 da quarta-feira (19).

Desde dezembro do ano anterior, os temporais já causaram a morte de 21 pessoas no estado.