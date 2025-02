Defesa Civil enviou 16 alertas antes das chuvas desta terça (18)

Na tarde e noite desta terça-feira (18), a Defesa Civil do Estado emitiu 16 alertas severos para 22 municípios do estado de São Paulo. Dois deles foram para a capital paulista. O primeiro alerta para São Paulo foi enviado às 15h12, para as zonas leste e centro da cidade.

A chuva deu uma trégua e retornou com forte intensidade por volta das 20h. Às 20h10, foi enviado alerta severo para as zonas norte e oeste da capital. Ao identificar pelos radares do CePRAM (Centro Paulista de Radares e Alertas Meteorológicos) que a chuva não se deslocava e seguia com muito volume, o CGE encaminhou, às 20h16, um novo alerta severo para as zonas norte, centro e oeste.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, às 21h19, uma mulher foi arrastada na Avenida General Edgar Facó, na Freguesia do Ó, na zona norte da capital, após seu veículo ficar preso no alagamento.

Finalidade do alerta severo

Os alertas cell broadcast enviados pela Defesa Civil possuem a finalidade de alertar a população sempre que a chuva atinge um volume elevado, ou seja, ele é enviado na maioria das vezes quando já está chovendo. Mas também é enviado quando a chuva ainda não provocou alagamentos ou deslizamentos, mas, em razão da intensidade identificada pelos meteorologistas, estas chuvas terão potencial de alagar vias e gerar deslizamentos.

O objetivo do alerta é despertar na população a percepção de risco e de autoproteção. Ou seja, ao receberem a mensagem, saibam que a Defesa Civil identificou um perigo potencial naquela chuva e, neste caso, cada pessoa deve procurar um local seguro, seja permanecer em casa ou no trabalho ou, ainda, se estiver em deslocamento, evitar permanecer em ruas que alagam e parar ao lado de árvores.

O alerta severo não funciona como previsão do tempo: seu papel é alertar no momento que a chuva severa se forma sobre o município.

As previsões do tempo produzidas pela Defesa Civil são publicadas diariamente em suas redes sociais, pelo @defesacivilsp ou no canal do WhatsApp (Defesa Civil do Estado de SP).