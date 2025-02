Cell Broadcast: ferramenta crucial da Defesa Civil em alertas de chuvas

Desde sua implementação em dezembro de 2024, o sistema de cell broadcast tem se destacado como um recurso vital para a Defesa Civil no envio de alertas relacionados a chuvas nas diversas regiões do estado de São Paulo. Na última quinta-feira (6), por volta das 19h25, residentes das áreas leste, norte, oeste e do centro da capital paulista foram notificados sobre condições climáticas severas. Entretanto, alguns cidadãos relataram que não receberam os alertas.

Para entender melhor o funcionamento dessa tecnologia, quem pode receber os alertas e como verificar a compatibilidade dos dispositivos móveis com esse sistema, as informações abaixo são baseadas nas diretrizes da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), responsável pela regulação e supervisão das telecomunicações no Brasil.

1) Por que não recebi o alerta de chuvas da Defesa Civil?

É importante ressaltar que nem todos os usuários recebem os alertas. A notificação é enviada exclusivamente para aqueles que se encontram em áreas de risco determinadas pela Defesa Civil, desde que seus dispositivos sejam compatíveis e estejam conectados a redes móveis 4G ou 5G no momento do envio. Caso um usuário esteja apenas conectado à rede Wi-Fi, não conseguirá receber o alerta.

2) Como posso saber se meu celular está apto para receber os alertas?

A maioria dos smartphones lançados a partir de 2020 é compatível com o cell broadcast. Em termos técnicos, dispositivos classificados como CAT 4 ou superiores segundo o padrão 3GPP, que suportam as tecnologias 4G ou 5G com sistemas operacionais Android ou iOS, estão habilitados para esse tipo de comunicação.

3) O que fazer se meu celular é antigo?

Para garantir a recepção das mensagens emitidas pela Defesa Civil, é aconselhável atualizar o sistema operacional do dispositivo. Os usuários devem verificar se há atualizações disponíveis e seguir os procedimentos recomendados.

4) É necessário ativar notificações no celular para receber os alertas?

Não é preciso. O cell broadcast já vem ativado por padrão em celulares compatíveis. Para confirmar essa configuração, siga as instruções abaixo:

Android: Acesse Configurações > Segurança e emergência > Alertas de emergência sem fio.

Acesse Configurações > Segurança e emergência > Alertas de emergência sem fio. iOS: Vá em Ajustes > Notificações > Alertas de Governo.

5) Receberei o alerta se meu celular estiver fora da área de cobertura?

Neste caso, não. Para receber os alertas relacionados às chuvas, o aparelho deve estar conectado a uma rede móvel 4G ou 5G.

6) Como posso verificar a cobertura 4G e 5G na minha região?

A cobertura das redes pode ser consultada através dos Mapas de Cobertura da Anatel, que disponibilizam informações detalhadas por município e tecnologia. Além disso, as operadoras Claro, Tim e Vivo também oferecem mapas específicos sobre a cobertura em suas plataformas online.

7) O alerta será recebido mesmo durante atividades como chamadas telefônicas ou acessando a internet?

Sim. As mensagens de alerta aparecerão sobrepostas ao conteúdo que está sendo exibido no celular. Mesmo durante chamadas de voz, um sinal sonoro será emitido e as notificações aparecerão na tela do dispositivo, independentemente do modo silencioso ativado.

8) Existem outras maneiras de receber alertas da Defesa Civil?

Sim, além do cell broadcast, outros métodos complementares incluem:

SMS: Envie uma mensagem com o CEP da área desejada para 40199; todos os celulares dessa localidade receberão o alerta.

Envie uma mensagem com o CEP da área desejada para 40199; todos os celulares dessa localidade receberão o alerta. TV por assinatura: Alertas são exibidos automaticamente durante a programação sem necessidade de cadastro prévio.

Alertas são exibidos automaticamente durante a programação sem necessidade de cadastro prévio. Google Public Alerts: Ao pesquisar sobre desastres no Google ou usar o Google Maps em áreas críticas, os usuários podem receber informações relevantes.

9) Existe custo associado ao serviço de cell broadcast?

Nenhum valor é cobrado pelo recebimento dos alertas. Se alguém solicitar pagamento por este serviço em nome da Defesa Civil ou operadoras, trata-se possivelmente de uma tentativa de golpe. Recomenda-se sempre buscar esclarecimentos através dos canais oficiais das instituições envolvidas.

10) Quem determina quando os alertas são enviados?

A responsabilidade pela emissão dos alertas recai sobre a Defesa Civil do Estado de São Paulo, que realiza monitoramento contínuo das condições climáticas.

11) O que fazer ao receber um alerta?

Siga rigorosamente as instruções contidas na mensagem recebida. Busque um local seguro e protegido, longe de árvores ou estruturas vulneráveis. Em situações emergenciais, contate os serviços de emergência pelo número 193 (Corpo de Bombeiros) ou 199 (Defesa Civil).