São Paulo inova com alertas de emergência em tempo real

O estado de São Paulo implementou uma nova tecnologia para o envio de alertas de emergência em tempo real, conhecida como Cell Broadcast. A partir desta quarta-feira, dia 4, a Defesa Civil de São Paulo começará a transmitir mensagens diretamente para celulares em áreas de risco sem a necessidade de inscrição prévia dos moradores. Esta iniciativa visa cobrir todas as regiões de risco no Brasil até 2025.

O sistema Cell Broadcast é projetado para enviar notificações imediatas sobre situações severas ou extremas, atingindo qualquer dispositivo móvel conectado a redes 4G ou 5G na área afetada. Assim que o alerta é emitido, um som específico será reproduzido e a tela do celular ficará bloqueada com a mensagem, que também trará informações sobre rotas de evacuação e locais seguros.

A ferramenta Defesa Civil Alerta, que utiliza essa tecnologia, é internacionalmente reconhecida como um sistema de alerta sem fio. Ela será crucial para avisar populações em locais ameaçados por desastres naturais, como enchentes e deslizamentos, bem como aqueles causados por ações humanas. Esse novo sistema complementa os alertas já enviados por SMS e WhatsApp, destacando-se por apresentar as mensagens sobrepostas às atividades atuais do celular, exigindo uma ação do usuário para serem fechadas.

Em situações de risco extremo, o alerta sonoro será ativado mesmo que o dispositivo esteja em modo silencioso, oferecendo uma vantagem significativa ao não requerer cadastro ou indicação prévia de CEP. Todos os celulares nas áreas identificadas pela Defesa Civil receberão esses avisos, permitindo que os residentes tomem medidas preventivas adequadas diante de possíveis desastres iminentes.

São Paulo foi pioneiro na experimentação dessa tecnologia no Brasil. Em agosto, testes práticos foram realizados em Vila Sahy, São Sebastião, com participação adicional de outras dez cidades nas regiões Sul e Sudeste. Em novembro, Armin Augusto Braun, diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), visitou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil em São Paulo para acompanhar um teste interno do Cell Broadcast. Essa avaliação visou testar a eficácia do sistema e sua integração com as estratégias da Defesa Civil.

O plano é expandir essa tecnologia para todos os municípios das regiões Sul e Sudeste até o final de 2024, com uma implementação nacional prevista para 2025. Tal avanço representa um passo significativo na utilização da inovação tecnológica para fortalecer a gestão de crises e proteger a sociedade contra desastres naturais e outros perigos.