Defesa Civil aciona novo sistema de alerta de ‘chuva severa’ em SP

Nesta sexta-feira (24), moradores de São Paulo receberam uma mensagem de “alerta de chuva severa” em seus celulares. O disparo foi realizado por meio do sistema de alerta de desastres da Defesa Civil, que opera desde 4 de dezembro. Foi a primeira vez que a nova tecnologia foi utilizada na capital paulista.

A tempestade desta tarde causou 25 pontos de alagamento intransitáveis, conforme dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O Corpo de Bombeiros registrou 219 ocorrências relacionadas a inundações. Os ventos atingiram velocidades de 63 km/h, e o volume acumulado de chuva chegou a 124 milímetros. Apesar da intensidade, não houve registros de feridos ou desaparecidos até o momento.

Como funciona o sistema de alerta

Segundo o tenente Maxwell de Souza, porta-voz da Defesa Civil de SP, o novo sistema envia mensagens diretamente aos celulares e se sobrepõe ao conteúdo e às imagens em uso.

“O alerta foi enviado para toda a população. É uma nova ferramenta, e, sempre que houver chuvas severas ou extremas, quem tiver um celular com tecnologia 5G ou 4G, mesmo no modo silencioso, receberá a mensagem para se proteger e evitar riscos durante os temporais,” explicou.

A Defesa Civil informa que não é necessário cadastro prévio ou indicação de CEP para receber as mensagens.

“Os alertas de emergência são enviados automaticamente para todos os celulares localizados em áreas mapeadas pela Defesa Civil com risco de desastres. Assim, a ferramenta permite que a população em zonas de risco se antecipe diante da iminência de um desastre,” concluiu o porta-voz.

São Paulo como pioneiro

São Paulo foi um dos primeiros estados do Brasil a testar a tecnologia. Em agosto, demonstrações com a nova ferramenta de transmissão de alertas foram feitas em agosto na Vila Sahy, em São Sebastião. Além de São Sebastião, outros dez municípios do Sul e Sudeste do Brasil participaram das demonstrações.

Em novembro, Armin Augusto Braun, diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, visitou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil de São Paulo.

Na ocasião, o diretor do Cenad acompanhou um teste interno do sistema Cell Broadcast. O objetivo foi avaliar a eficácia do sistema de comunicação e sua integração com as ações da Defesa Civil, reforçando a importância da inovação tecnológica na gestão de crises e na proteção da sociedade.