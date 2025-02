Temporal causa queda de árvore e complica acesso ao transporte público em SP

Na noite desta terça-feira (18), um forte temporal atingiu a capital paulista, resultando na queda de uma árvore de grande porte na Rua Monte Pascal, localizada na Lapa, zona oeste de São Paulo. Este evento climático teve um impacto significativo no transporte público da área, causando transtornos para os usuários.

A queda da árvore ocorreu nas proximidades de um ponto de ônibus, com seus galhos obstruindo o corredor exclusivo destinado aos coletivos. Como resultado, os passageiros se viram forçados a caminhar pela rua para alcançar o ponto, compartilhando o espaço com veículos e ônibus, o que aumentou o risco de acidentes.

Um dos usuários do transporte expressou sua insatisfação: “Está muito difícil. Essa árvore caída está atrapalhando demais a vida da gente.” A situação não afetou apenas os passageiros; trabalhadores da região também relataram dificuldades. Uma idosa que exerce suas atividades na área comentou: “Nem sinal da prefeitura até agora. E nós, que precisamos trabalhar, é que sofremos com tudo isso.”

Até o presente momento, não há informações disponíveis sobre a data prevista para a remoção da árvore pelos órgãos competentes. A população permanece em expectativa quanto às ações que serão tomadas para restabelecer a normalidade no tráfego e no funcionamento do transporte público na região.

Além disso, outro incidente relacionado à forte chuva foi reportado: uma mulher perdeu a vida após ficar presa em seu veículo durante uma enchente na zona norte da cidade.