Ministra Nísia Trindade inaugura Centro de Hidratação em SP para combater dengue

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, inaugurou nesta quinta-feira (20) um novo centro de hidratação destinado ao tratamento de pacientes com dengue em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. Esta iniciativa é fruto de uma colaboração entre o Ministério da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde e visa fortalecer as estratégias do Sistema Único de Saúde (SUS) no enfrentamento das arboviroses, ampliando a rede de atendimento local.

O centro contará com o apoio da Força Nacional do SUS (FN-SUS), que está presente na cidade desde 6 de fevereiro, com uma equipe composta por 27 profissionais. Nos próximos 15 dias, mais 54 especialistas se juntarão ao esforço, incluindo 10 médicos, 22 enfermeiros, 18 técnicos de enfermagem e 4 farmacêuticos. As equipes de voluntários também serão mobilizadas para atuar em períodos de 15 dias, realizando diagnósticos e reestruturando os fluxos de atendimento.

A abertura do centro faz parte da agenda da ministra, que tem visitado diversas localidades ao longo do ano para monitorar as ações de vigilância e assistência no combate às arboviroses.

Para apoiar essa resposta emergencial, o Ministério da Saúde destinará recursos financeiros que visam incrementar o custeio voltado à vigilância e aos cuidados nas esferas primária, média e alta complexidade.

Como parte do plano nacional para reduzir a incidência das arboviroses, o ministério tem implementado Estações Disseminadoras de Larvicida (EDL). Essas armadilhas consistem em recipientes com água cobertos por um tecido impregnado com larvicida em pó. Os mosquitos fêmeas que pousam nas EDL levam o larvicida para seus criadouros, disseminando-o em uma área que pode variar entre 3 a 400 metros. Para São José do Rio Preto, foram alocadas 3 mil dessas estações.

Centro de Hidratação: Estrutura Reforçada

O novo centro está localizado no Complexo Swift, especificamente no Núcleo de Urgência e Emergência (NEU), situado na Avenida Duque de Caxias, 3.900 – Jardim dos Seixas. A unidade funcionará ininterruptamente, com capacidade para atender até 100 pacientes simultaneamente.

A equipe da unidade será composta por 54 profissionais de saúde dedicados ao atendimento exclusivo dos moradores locais acima de cinco anos que apresentem sintomas da doença. Com a criação deste novo espaço, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) nos bairros São Deocleciano, Estoril e Solo Sagrado passarão por uma reorganização nos atendimentos relacionados à dengue.

Os moradores são orientados a buscar preferencialmente o centro de hidratação a partir desta data. Até agora, São José do Rio Preto registrou 29.435 casos prováveis da doença e confirmou 10 óbitos relacionados à dengue, com mais 23 mortes ainda sob investigação.

Recentemente, o governo estadual declarou emergência em saúde pública devido à dengue, permitindo agilidade na alocação de recursos para combater a epidemia.

Imunização Contra a Dengue

No contexto das ações contra a dengue, o Ministério da Saúde enviou um total de 32.424 doses da vacina para São José do Rio Preto em 2024. Este ano já foram distribuídas 36.664 doses ao município.

Compromisso com o SUS

A criação deste novo centro é parte do compromisso contínuo do Ministério da Saúde em fortalecer e reconstruir o SUS. A colaboração com estados e municípios é essencial para assegurar um atendimento eficaz diante do aumento significativo nos casos de dengue e outras arboviroses.

Além dessa nova estrutura, o governo federal permanece investindo na distribuição de insumos essenciais, na ampliação das testagens e no envio de equipes especializadas para garantir um acesso rápido e adequado aos serviços de saúde.

Durante sua visita ao município paulista, a ministra Nísia Trindade também visitará a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tangará, o Hospital de Base e a UBS Estoril.