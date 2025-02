São Paulo declara emergência em saúde pública devido à epidemia de dengue

Na quarta-feira, 19, o Governo do Estado de São Paulo anunciou a declaração de situação de emergência em saúde pública, motivada pelo aumento significativo dos casos de dengue no estado. O anúncio foi feito pelo secretário da Saúde, Eleuses Paiva, durante uma reunião do Centro de Operações de Emergências (COE) para arboviroses, realizada na capital paulista.

Durante a coletiva, Paiva também revelou um incremento de 20% no teto do financiamento destinado às internações de pacientes diagnosticados com dengue, que será aplicado nas unidades hospitalares e serviços de saúde conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS) em todas as regiões do estado. “O Estado está se antecipando novamente para combater a doença. O objetivo é garantir que todos os municípios possuam a infraestrutura necessária para implementar as medidas adequadas em tempo oportuno”, enfatizou o secretário.

A reunião ocorreu no Instituto Butantan e contou com a presença de várias autoridades, incluindo o diretor do Instituto, Ésper Kallás, além de representantes das secretarias estaduais e da Defesa Civil. A participação online também foi registrada por membros do Conselho de Secretários Municipais da Saúde de São Paulo e outras entidades governamentais.

Segundo informações da Secretaria da Saúde, 225 municípios já ultrapassaram a marca de 300 casos por 100 mil habitantes. O decreto facilitará o acesso a recursos federais e estaduais para as cidades afetadas. Cada município poderá analisar seu próprio cenário epidemiológico e, caso necessário, decretar emergência local.

A diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE), Tatiana Lang, ressaltou a importância do monitoramento constante e do controle dos criadouros do mosquito. “A conscientização da população é fundamental no combate à dengue e as campanhas educativas desempenham um papel crucial nesse processo”, destacou.

Como parte das ações emergenciais, a Secretaria anunciou um investimento adicional de R$ 3 milhões para a compra de novos equipamentos de nebulização, totalizando 100 dispositivos portáteis e 10 ambientais. Atualmente, o governo disponibiliza 730 máquinas portáteis e 55 pesadas para intensificar o combate ao Aedes aegypti.

No âmbito do tratamento, foram adquiridos medicamentos essenciais como sais de reidratação oral e antitérmicos, aumentando o estoque em 32 milhões de unidades para apoiar os municípios diante das dificuldades no abastecimento nas unidades de saúde.

O Instituto Butantan também está na fase final do desenvolvimento da primeira vacina tetravalente contra a dengue em dose única. Os estudos iniciados em 2016 estão previstos para serem concluídos até junho de 2024. Dados publicados no The New England Journal of Medicine apontam que a vacina reduziu em até 79,6% o risco de contrair dengue e em 89% as formas graves da doença.

Além disso, o governo anunciou ações integradas desde janeiro deste ano para enfrentar a epidemia. O COE é formado por diversas secretarias e visa coordenar esforços no combate ao mosquito transmissor da dengue. Em conjunto com isso, foi apresentado um Plano de Contingência abrangendo estratégias para lidar com arboviroses urbanas até 2026.

A Secretaria da Saúde também está promovendo capacitações online para os trabalhadores da saúde nos 645 municípios do estado visando otimizar o manejo clínico e a organização dos serviços relacionados às arboviroses.

Para garantir mais transparência sobre os casos registrados, novos painéis foram lançados pela Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD), permitindo que os cidadãos acessem dados atualizados em tempo real sobre dengue e chikungunya através do portal oficial.

Além disso, uma campanha multimídia chamada “São Paulo: somos todos contra o mosquito da dengue” foi apresentada para reforçar a importância da eliminação dos criadouros do Aedes aegypti. O governo também lançou um portal informativo denominado “Dengue 100 Dúvidas” para esclarecer questões sobre arboviroses urbanas e combater desinformação circulante nas redes sociais.