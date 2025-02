Estado de São Paulo registra mais de 117 mil casos de dengue em 2025

O Estado de São Paulo registra 117,502 mil casos confirmados de dengue só neste ano e 114 mortes no estado pela doença – uma média de 264,3 casos por 100 mil habitantes; outros 81.745 casos estão sob investigação. Dos casos confirmados, 255 evoluíram para quadros graves.

O Governo Paulista deve decretar nesta quarta-feira estado de emergência. Essa medida é implantada quando é alcançado o índice de 300 casos confirmados da doença para cada 100 mil habitantes – 223 munícipios paulistas estão epidêmicos.

Na cidade de São Paulo são 5.218 casos confirmados de dengue e 753 em investigação. A região noroeste do estado é a mais afetada, especialmente as regiões de Araçatuba, São José do Rio Preto, São João da Boa Vista, Araraquara, Ribeirão Preto, Marília, Presidente Prudente e Barretos.

Paulo Abrão, Diretor da Sociedade Paulista de Infectologia, ressalta que além das medidas já conhecidas de combate à dengue, como não deixar água parada e evitar a proliferação do mosquito transmissor (Aedes aegypti), a vacinação é a maneira mais eficaz de evitar a forma grave da doença.