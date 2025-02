Prefeitura de São Caetano capacita agentes comunitários de Saúde no combate à dengue

A Prefeitura de São Caetano do Sul segue aprimorando o trabalho integrado de combate à dengue. Nesta terça-feira (18/2), no Espaço Municipal das Telhas, mais de 100 agentes comunitários de Saúde foram capacitados dentro das estratégias previstas no Plano Municipal de Contingência de Arboviroses, gerido pelo Civisa (Centro Integrado de Vigilância à Saúde).

A capacitação foi conduzida pelo coordenador do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), Fabio Agostini, pela veterinária da Vigilância Epidemiológica, Melissa Vautier, e pela coordenadora de Imunização, Sabrina Pinesi, além da diretora da Atenção Básica de Saúde, Simone Sigolo.

“Os agentes comunitários de Saúde são de suma importância para o controle da dengue, tanto na orientação aos moradores quanto nas ações de combate ao mosquito transmissor”, ressaltou o diretor do Civisa, Danilo Sigolo.

Os agentes levarão as orientações à população de casa em casa, incluindo dicas para frear a proliferação do mosquito Aedes aegypti e esclarecimentos sobre sintomas, que podem incluir febre alta, dores musculares intensas, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas pelo corpo.

Para combater o mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e outras arboviroses é fundamental que cada morador faça a sua parte. Piscinas e imóveis abandonados, recipientes descobertos, como bacias e potes, além de vasos, pneus, garrafas e qualquer outro objeto com acúmulo de água são propícios para a proliferação do Aedes aegypti. A população também deve verificar ralos e calhas, entre outros itens.

Denúncias sobre a existência de possíveis criadouros devem ser feitas pelo telefone 0800 7000 156 ou pelo e-mail ([email protected]).

Neste ano São Caetano tem registrados 16 casos de dengue, todos importados, quando a transmissão ocorre em outro município – não há óbito pela doença. Não há registros de zika ou chikungunya em 2025 até aqui.