Instituto Butantan desenvolve vacina contra dengue em dose única

O Instituto Butantan, reconhecido como um dos principais fabricantes de vacinas na América do Sul, anunciou o desenvolvimento de uma vacina contra a dengue que, se aprovada, será a primeira no mundo a ser administrada em dose única. Este avanço representa um marco significativo tanto para a saúde pública brasileira quanto para a comunidade científica global.

Esper Kallás, diretor do Instituto Butantan, ressaltou a importância dessa inovação: “É um dos maiores avanços da saúde e da ciência na história do país e uma enorme conquista em nível internacional. A possibilidade de desenvolver a primeira vacina do mundo em dose única contra a dengue demonstra que o investimento em pesquisa e no desenvolvimento de imunobiológicos no Brasil é valioso”.

Os ensaios clínicos para o imunizante conhecido como Butantan-DV foram concluídos em junho deste ano, com o último participante sendo monitorado por cinco anos. Os resultados preliminares foram publicados no New England Journal of Medicine, revelando uma eficácia geral de 79,6% na prevenção de casos sintomáticos da doença.

Além disso, dados da fase 3 do ensaio clínico, divulgados na revista The Lancet Infectious Diseases, indicaram uma proteção de 89% contra casos graves e situações alarmantes da dengue, bem como evidenciaram a segurança e eficácia do imunizante por até cinco anos.

Registro

O Instituto Butantan informou que enviou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) três pacotes de documentação relacionados ao imunizante através do procedimento de submissão contínua. Esse método permite o envio gradual de dados conforme são gerados, potencialmente acelerando o processo de aprovação.

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) destacou que o Brasil foi responsável pela maioria dos casos de dengue nas Américas em 2024, ano marcado por um recorde preocupante com 7.713 mortes e 12,6 milhões de casos confirmados. Os dados mais recentes do governo brasileiro indicam que houve 6.599.897 casos prováveis de dengue este ano. Apesar da redução significativa na incidência nos últimos meses, 5.898 óbitos foram registrados desde janeiro devido à doença.

A Anvisa desempenha um papel crucial na autorização do registro de vacinas e medicamentos no Brasil, avaliando rigorosamente a eficácia, segurança, qualidade e as condições de fabricação dos imunobiológicos antes de sua comercialização pelo Sistema Único de Saúde (SUS).