Nísia Trindade anuncia R$ 24 milhões para custeio de serviços no Hospital São Paulo

Aministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou, nesta segunda-feira (17), um investimento de R$ 24 milhões por ano para ações de custeio do Hospital São Paulo (HSP/Unifesp). O anúncio ocorreu durante a solenidade de inauguração da emergência referenciada da unidade de saúde paulistana. Os recursos estão previstos em portaria que será publicada esta semana.

A nova unidade de emergência vai beneficiar 22 bairros e quase 3 milhões de pessoas na capital paulista. Com a reforma, o hospital ganhou 50 novos leitos, aumentando a capacidade de atendimento em 250%.

“Quero fazer uma menção especial a esse trabalho conjunto que resultou em uma melhor qualidade de atendimento para a população de São Paulo, mas que também é uma referência para a população brasileira. É assim que temos trabalhado”, disse Nísia.

A ministra cumpre agenda hoje (17), no estado, e passará ainda por São Bernardo do Campo e Mauá, onde visita unidades hospitalares para ações relacionadas à implementação do Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE) na região.

Mais de 2 milhões de Ofertas de Cuidado Integrado

Lançado em 2024, o Mais Acesso a Especialistas vai facilitar o acesso a cirurgias eletivas, consultas e diagnósticos especializados, com previsão de 9,5 milhões de Ofertas de Cuidados Integrados (OCI) em oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia, cardiologia e oncologia em 2025. Com suporte da Saúde Digital e fila única, o prazo máximo de espera para atendimentos oncológicos será de 30 dias e, para os demais casos, de até 60 dias.

Aos municípios de São Paulo – estado que conta com 99,7% de adesão ao programa – está prevista a realização de mais de 2,3 milhões de OCIs. Em 2024, SP recebeu mais de R$ 129,7 milhões para ações de fomento ao PMAE.