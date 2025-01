Transformação digital na saúde de São Paulo: inovação e acesso ampliado

A Saúde no estado de São Paulo está vivenciando uma significativa transformação, resultado da implementação de tecnologias que estão reformulando os processos de atendimento. Em 2024, o Governo do Estado, em colaboração com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) e o Centro de Inovação do Hospital das Clínicas da FMUSP (InovaHC), lançou o Centro Líder de Inovação em Saúde Digital. Desde sua inauguração, o centro já realizou impressionantes 29.851 teleatendimentos.

Com uma equipe composta por especialistas de diversas áreas, o programa visa integrar tecnologia e conhecimento, ampliando o acesso aos serviços de saúde, fortalecendo a rede pública e desenvolvendo soluções inovadoras para um atendimento mais eficiente e acessível.

As ações assistenciais estão sendo oferecidas à população por meio de quatro frentes principais: TeleAPS, que foca na Atenção Primária à Saúde; TeleUTI, voltada para teleconsultoria em terapia intensiva; TeleSAP, destinada ao teleatendimento em Atenção Primária e Especializada para indivíduos privados de liberdade; e AME+Digital, que se concentra no teleatendimento médico especializado.

Aproximadamente 17,7 mil pacientes já foram atendidos em 93 municípios envolvidos nos programas, abrangendo todas as regiões do estado. Alguns desses serviços apresentam uma taxa de resolutividade que chega a 82%.

Cristina Balestrin, coordenadora de Saúde Digital da SES, destaca: “Este é o maior programa de saúde digital da rede pública paulista, cuja meta é expandir o acesso aos serviços de saúde por meio da telessaúde. Além disso, buscamos capacitar profissionais em Saúde Digital e avaliar requisitos essenciais de infraestrutura como conectividade e sistemas. Na prática, essa iniciativa tem um impacto significativo na vida das pessoas ao reduzir o tempo de espera por atendimentos e a necessidade de deslocamentos, bem como evitar a repetição desnecessária de exames. Isso permite que os pacientes recebam cuidados humanizados e de qualidade.”

Um exemplo concreto do impacto positivo do programa é Rute Guimarães Pereira, uma das beneficiárias do teleatendimento. Residente em Monte Azul, na região de Barretos, Rute elogia a atenção recebida: “O cuidado que recebo não é apenas uma teleconsulta; é um acompanhamento que realmente faz a diferença na minha saúde. Graças a isso, estou me recuperando dia após dia.” Ela também enfatiza que tem incentivado outras pessoas a utilizarem os serviços devido ao bom tratamento que recebeu.

O modelo TeleAPS possibilita atendimento remoto para pacientes vinculados às Unidades Básicas de Saúde e aos programas da Estratégia de Saúde da Família nos municípios paulistas. As teleconsultas são acompanhadas por agendamentos online para exames e capacitações para os profissionais da atenção básica.

No Centro Líder de Inovação em Saúde Digital existem 98 estações dedicadas ao teleatendimento e um painel de monitoramento que auxilia na tomada de decisões. Essa estrutura permite coordenar os serviços disponíveis no programa digital e acompanhar os resultados dos atendimentos prestados à população.

A iniciativa TeleSAP atingiu mais de 6 mil teleatendimentos em apenas cinco meses, resultando em uma economia superior a R$ 8,4 milhões com deslocamentos. O serviço facilita consultas remotas para pessoas privadas de liberdade através da colaboração com médicos do Hospital das Clínicas da FMUSP. Atualmente, atua em 26 Unidades Prisionais (UPs), apresentando uma taxa de resolutividade notável de 85%.

A TeleUTI foi implementada para apoiar as equipes médicas dos hospitais públicos nas discussões sobre os casos clínicos dos pacientes internados nas UTIs. Essa estratégia busca melhorar os resultados assistenciais e reduzir o tempo médio de permanência nos leitos hospitalares, gerando uma economia estimada em até R$ 76 milhões com a construção de novos leitos.

Por sua vez, o AME+Digital está aprimorando o atendimento ao paciente através de uma plataforma unificada que oferece triagem qualificada e agendamento rápido para consultas especializadas. Este modelo já está ativo em vários Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) e atende também à população carcerária em unidades que possuem equipes médicas para suporte interno.

Finalmente, o Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Saúde Digital (PD&I Saúde Digital), realizado com o Hospital das Clínicas da FMUSP, visa qualificar e ampliar o acesso à assistência à saúde com foco na transformação digital. Este programa busca implementar novas metodologias e processos que possam ser escalados para garantir qualidade no atendimento à população.