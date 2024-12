AME +Digital revoluciona saúde em SP com novos teleatendimentos médicos

A implementação da primeira etapa de teleatendimentos por meio do AME +Digital teve início recentemente nas unidades de Dracena, Itapeva, Ourinhos e Botucatu. Este projeto, parte do programa Saúde Digital do Governo de São Paulo, é coordenado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). Nesta fase inicial, o serviço oferecerá consultas em especialidades médicas por meio de um formato híbrido.

Cristina Balestrin, que lidera a coordenação de Saúde Digital na SES, ressaltou a importância do AME +Digital como uma solução para a escassez de especialistas médicos no estado. “Nosso objetivo é reduzir as filas e aumentar a oferta de serviços com qualidade e segurança”, afirmou Balestrin.

Os teleatendimentos são realizados por especialistas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HC-FMUSP), operando a partir do Centro Líder de Inovação em Saúde Digital em São Paulo. Este modelo inovador começou a ser implementado através de consultas realizadas nos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), utilizando tecnologia avançada e uma equipe profissional dedicada para orientar e cuidar dos pacientes.

Inicialmente, as especialidades cobertas incluem Psiquiatria, Ortopedia, Cardiologia, Gastroenterologia, Endocrinologia, Infectologia, Neurologia, Hematologia e Nefrologia. A partir de janeiro de 2025, está prevista a inclusão de Dermatologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Urologia.

O Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Saúde Digital (PDamp;I Saúde Digital) é uma parceria com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Este programa visa qualificar e expandir o acesso à assistência médica para os cidadãos através da transformação digital. Ele promove inovações ao testar novos métodos e processos que podem ser ampliados para garantir assistência segura e eficaz.

Além disso, o PDamp;I Saúde Digital abrange outras iniciativas como TeleAPS para Atenção Primária à Saúde; TeleUTI para consultoria em terapia intensiva; TeleSAP voltado para teleatendimento em Atenção Primária à Saúde e Atenção Especializada às pessoas privadas de liberdade; e o AME+Digital que foca no atendimento médico especializado à distância.