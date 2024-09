Saúde Digital ultrapassa a marca de 10 mil atendimentos a pacientes da rede básica

A Secretaria de Estado da Saúde já realizou mais de 10 mil atendimentos em atenção primária em 30 municípios paulistas que aderiram ao programa de Saúde Digital, lançado pelo Governo de São Paulo no mês de agosto. A iniciativa oferece consultas médicas on-line para pacientes, por meio do TeleAPS (Tele Atenção Primária em Saúde).

Entre abril e setembro, o TeleAPS registrou uma taxa de resolutividade de 82%. Isso significa que as teleconsultas atendem as demandas de 8 em cada 10 queixas dos pacientes sem a necessidade de encaminhamento para outros especialistas. Na prática, o diagnóstico e a conduta são feitos de maneira mais ágil, o que impacta diretamente na resolução dos problemas.

“Essa iniciativa segue promovendo uma transformação na rede do Estado, que prontamente é observada pelos usuários do Sistema Único de Saúde ao sentirem maior agilidade nos atendimentos e resolução dos casos”, explica Maria Cristina Balestrin, coordenadora de Saúde Digital da Secretaria de Saúde.

Parte do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Saúde Digital (PD&I Saúde Digital), a iniciativa é realizada pelo Governo de São Paulo e desenvolvida pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HC-FMUSP). Por meio dela, é ofertado atendimento médico remoto a pacientes das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com teleconsultas, além de assistência domiciliar remota para pacientes crônicos, promovendo mais acessibilidade e cuidado contínuo.

Dentre os municípios participantes da iniciativa estão: Alfredo Marcondes, Atibaia, Borborema, Cajamar, Casa Branca, Colômbia, Conchal, Conchas, Cordeirópolis, Euclides da Cunha Paulista, Guará, Iacanga, Ibirá, Iepê, Iguape, Ipiguá, Itapeva, Jarinu, Monte Azul Paulista, Penápolis, Peruíbe, Piraju, Registro, Roseira, Santa Branca, Santa Cruz do Rio Pardo, Santa Rosa de Viterbo, Tabatinga, Ubarana e Vargem Grande Paulista.

Menos deslocamento, mais agilidade

Um dos pacientes atendidos pela TeleAPS foi Dinaldo Andrade, de 82 anos. Acompanhado pelo programa de saúde digital na UBS de Peruíbe, o paciente não precisou se deslocar para marcar e realizar consultas. “Antes, parte dos atendimentos tinham que ser em outra cidade. Às vezes, eu tinha que sair às 3h de casa e esperar até a tarde para ser atendido em outra região. Agora me sinto mais tranquilo, pois o médico que me atende resolve tudo que preciso, além de ser muito atencioso”, ressalta.

Dinaldo não imaginava que o atendimento seria tão benéfico em sua vida. “Para ser franco, eu pensava que não seria bom, mas estou gostando muito. Me sinto mais tranquilo e está fazendo uma diferença na minha saúde e na vida de toda a minha família. Espero que siga assim e melhore ainda mais. Quero viver muito ainda”, comemora o paciente.

Impacto na ponta

Ana Paula Cardoso é secretária Municipal de Saúde de Peruíbe e afirma já sentir as mudanças positivas que a TeleAPS está proporcionando na região. “O impacto em toda a rede de saúde do município tem sido muito grande. Com o modelo de atendimento da Saúde Digital e as capacitações para as equipes, a gente tem a oportunidade de refletir sobre nosso dia a dia e elaborar estratégias mais eficazes para melhorá-lo, contou.

“Nosso foco está ainda mais claro: nas pessoas e na prevenção das doenças. Estamos construindo uma assistência mais especializada, mais resolutiva e mais humana, tanto para o paciente, quanto para a equipe de saúde”, ressalta.

Sobre o Centro Líder de Inovação em Saúde Digital

Inaugurado em 19 de agosto, o serviço é uma das iniciativas do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Saúde Digital (PD&I Saúde Digital), uma parceria da SES com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que funcionará como articulador na gestão e automação de processos. É um serviço destinado ao estudo e validação das melhores soluções para qualificar, ampliar e facilitar o acesso do cidadão à assistência em saúde.

Os teleatendimentos são realizados no Instituto Perdizes do Hospital das Clínicas, na capital paulista. O local conta com 98 estações e um painel de monitoramento que apoiará nas tomadas de decisões e permitirá acompanhar e avaliar o desenvolvimento do projeto. Após o período de validação desses modelos, eles serão gradativamente expandidos pelo governo para toda a rede de saúde do Estado.