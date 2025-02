Ministra da Saúde Nísia Trindade realiza visita a municípios do Grande ABC

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, iniciou uma série de compromissos na região do Grande ABC nesta segunda-feira, 17. Sua jornada começou em São Bernardo do Campo, onde foi recebida pelo prefeito Marcelo Lima (Podemos) e pelo secretário de Saúde Jean Gorinchteyn no Hospital de Clínicas da cidade.

Fortalecimento da infraestrutura de saúde

Durante sua visita ao hospital, a ministra teve a oportunidade de conhecer as instalações e dialogar com os profissionais de saúde sobre os desafios enfrentados na área. A visita faz parte de uma agenda mais ampla que inclui outras instituições de saúde na região e na capital paulista.

Na cidade de São Paulo, Nísia Trindade inaugurou uma nova Unidade de Emergência Referenciada no Hospital São Paulo e também visitou os setores de Pesquisa Clínica e Internação do Hospital do Rim, evidenciando o compromisso do Ministério da Saúde com a melhoria da infraestrutura hospitalar e dos serviços oferecidos à população.

Atenção oncológica em foco

Após sua passagem por São Bernardo, a ministra dirigiu-se a Mauá, onde se reunirá com o prefeito Marcelo Oliveira (PT) e secretários municipais. Durante essa visita, ela também terá a oportunidade de conhecer a Unidade de Oncologia do Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini / FUABC (Fundação do ABC), destacando a importância da atenção oncológica na região.

A presença da ministra em diversas localidades demonstra a prioridade dada pelo governo federal à saúde pública e ao fortalecimento das redes de atendimento em todo o país. O Ministério da Saúde, sob a liderança de Nísia Trindade, tem se dedicado a melhorar a qualidade dos serviços de saúde em todas as regiões, com investimentos contínuos em hospitais, unidades de atendimento e na formação de profissionais. A pasta também tem adotado medidas focadas na universalização do acesso à saúde, buscando garantir que os cidadãos de todas as localidades, incluindo áreas mais distantes ou carentes, possam contar com serviços de saúde de qualidade.