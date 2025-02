Ministra da Saúde reconhece avanços em São Bernardo e fortalece parceria com Marcelo Lima

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, visitou na tarde desta segunda-feira (17/2) o Hospital de Clínicas de São Bernardo, acompanhada do prefeito Marcelo Lima e de comitiva da pasta, reconhecendo avanços recentes na cidade. Durante o encontro, a ministra reafirmou parceria do governo federal com a gestão municipal e elogiou programas locais, além de discutir novos investimentos para ampliar atendimentos e reduzir filas na rede pública.

Nísia conheceu as instalações do equipamento, verificando as áreas de ortopedia e otorrinolaringologia, e examinou a operacionalização na cidade da oferta de cuidados integrados, estratégia que faz parte do Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE).

O PMAE garante recursos financeiros federais para as secretarias estaduais e municipais de saúde, tendo como foco tornar o acesso do paciente às consultas e exames especializados o mais rápido possível e menos burocrático.

“Equipamento importante, construído por pessoas que hoje fazem parte do governo federal, e é fundamental que as ações na unidade tenham continuidade para benefício da nossa população. Vemos que há uma grande sintonia entre o trabalho que vem sendo feito em São Bernardo e os objetivos do Ministério da Saúde”, pontuou a ministra. O Hospital de Clínicas faz parte do Complexo Hospitalar de São Bernardo, junto com outras três unidades.

Nísia destacou ainda que a visita busca aproximar o governo federal de São Bernardo, enaltecendo a iniciativa do Programa Caravana da Saúde como planejamento para reduzir o tempo de espera e, assim, humanizar os atendimentos, quando citou como desumano longos períodos de fila para exames e cirurgias e consultas.

O prefeito Marcelo Lima agradeceu a ministra por abrir as portas do governo federal às prefeituras, visitando esse equipamento que, pela estrutura, pode atender toda a região, desde que haja os recursos disponíveis para o custeio. “A equipe de Saúde está muito focada em realizar tudo o que foi apresentado no plano de governo e, agora, o momento é de ação e diálogo, não existem mais lados nem bandeiras partidárias”, frisou o chefe do Executivo, ao solicitar apoio para ampliação de leitos, tomógrafo, mamógrafo, construção de três novas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), novas ambulâncias e um “odonto móvel”, para levar atendimento para bairros mais afastados da região central.

A Secretaria de Saúde de São Bernardo apresentou para a ministra pleitos de recursos para a saúde da cidade, alguns deles com processos já em curso e outros que estão sendo requisitados agora, em um valor total de R$ 97,4 milhões.

A atividade contou também com as presenças da secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério, Ana Estela Haddad, do secretário de Atenção Especializada à Saúde da pasta, Adriano Massuda, do secretário de Saúde de São Bernardo, Dr. Jean Gorinchteyn, da secretária adjunta da pasta no município, Fernanda Penatti e do diretor técnico do Hospital de Clínicas, Dr. Luiz Júnior Noyama. No trajeto, a ministra conversou com equipes e pacientes que estavam sendo atendidos.

Dr. Jean Gorinchteyn apresentou os dados da Caravana da Saúde, lembrando as filas que foram encontradas: 21.940 para exames e 72.615 de consulta, por exemplo. Apenas neste fim de semana foram realizados 5.172 atendimentos, tendo como objetivo zerar a fila na cidade. “O diálogo com o Ministério da Saúde vai ajudar neste processo de resolver as filas e atender as pessoas de maneira humanizada e com qualidade.”

REDE – São Bernardo conta com uma rede municipal robusta para atendimento à saúde. São 35 UBSs, dez Unidades de Pronto-Atendimento (UPA), um Pronto Atendimento, nove Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), duas Policlínicas, um Centro Especializado de Reabilitação, três Centros de Especialidades Odontológicas, um Centro de Referência em Transtorno do Espectro Autista – TEAcolhe, um Hospital de Olhos, um Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM) e uma rede hospitalar composta por quatro hospitais, sendo eles: Hospital de Clínicas Municipal, Hospital da Mulher, Hospital de Urgência e Hospital do Câncer Anchieta.