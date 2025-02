Grande ABC inicia o ano com crescimento no setor imobiliário

Dados do Secovi-SP demonstraram que 2024 foi um ano positivo para a construção civil, com 103,3 mil unidades comercializadas na cidade de São Paulo. O crescimento de 35% no setor veio acompanhado de um aumento de 15% no Valor Geral de Vendas (VGV) em comparação ao ano anterior. A previsão para 2025 segue otimista, e no Grande ABC esse aquecimento já é perceptível com novos lançamentos imobiliários, como o Motiró Barcelona, do Grupo Motiró.

Motiró Barcelona: sofisticação e lazer em São Caetano do Sul

O Grupo Motiró, formado pelas construtoras Jacy, Suporte, Martinez & Fernandes e Pompeu Engenharia, já entregou 11.067 unidades e agora lança um novo empreendimento com 46 apartamentos e três opções de plantas, variando entre 94,67m² e 190,82m².

O Motiró Barcelona está localizado em São Caetano do Sul, cidade com o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil. O projeto arquitetônico foi assinado por Irineu Anselmo Júnior, da Ianseé Arquitetura, com paisagismo de Martha Gavião e decoração por Carolina Vilas Boas.

Para Ilídio Fernandez, sócio do Grupo Motiró, o empreendimento reflete as novas tendências do mercado imobiliário. “Entre os principais diferenciais deste lançamento estão áreas de convívio como um lounge externo com lareira e um espaço vinho, ambientes que serão extremamente úteis para encontros com família e amigos, além de render excelentes fotos para eternizar momentos felizes. Além disso, atrativos como playground, espaço fitness, academia, sauna, piscina, coworking e pet place fazem parte do projeto”, destacou.

O decorado do Motiró Barcelona está aberto para visitação na Rua Flórida, 1.211, Bairro Barcelona – São Caetano do Sul – SP.