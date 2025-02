João Fonseca é entrevistado por Meligeni e Nardini no Estúdio Rio Open

Na tarde desta quarta-feira (19), o tenista João Fonseca foi o convidado do Estúdio Rio Open, para o podcast New Ball Please, comandado pelo jornalista Fernando Nardini e pelo ex-tenista Fernando Meligeni. A gravação aconteceu no estande da Claro, patrocinadora máster do torneio.

Divulgação

Durante a conversa, João falou sobre o título no ATP de Buenos Aires, a evolução da carreira, o carinho dos torcedores brasileiros no Rio Open, além de fazer uma projeção para as próximas competições do ano. A conversa na íntegra já está disponível no canal do New Balls no YouTube – @CanalNewBallsPlease.

“Quando cheguei no Rio dessa vez vi que muita coisa mudou. Do ano passado pra cá, era um menino 700 do mundo. E agora estou no top 100. Fiquei impressionado e feliz com a reação das crianças e de todas as pessoas.”, destacou João Fonseca sobre a calorosa recepção no Rio de Janeiro.

“Acho que estou no caminho certo. Tudo tem seu tempo e vai acontecer de forma natural. Vou continuar trabalhando para chegar lá.”, completa o jovem brasileiro sobre seu futuro.

Ao longo do torneio, o Estúdio Rio Open, iniciativa da Claro em parceria com o New Balls Please!, seguirá recebendo grandes atletas e personalidades para bate-papos exclusivos. O público presente no evento poderá acompanhar as entrevistas em tempo real no espaço, que também estarão disponíveis nos principais agregadores de podcast. Além disso, trechos dos encontros serão compartilhados nas redes sociais do New Ball Please e da Claro.