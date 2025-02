Lula reafirma comando no governo e comenta influência de Janja

Na última quinta-feira, 20 de outubro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, reafirmou seu papel central nas decisões do governo durante uma entrevista à Rádio Tupi FM, no Rio de Janeiro. Ele deixou claro que, embora receba sugestões de aliados sobre a esperada reforma ministerial, a responsabilidade final recai sobre ele.

“Eu aceito que todo mundo dê palpite sobre tudo, mas as decisões sou eu que tomo. Na hora em que tiver que mudar alguém, vou mudar alguém”, declarou Lula, comparando sua função à de um treinador de futebol. “Que nem o técnico do Flamengo, ele tira o jogador que quiser na hora que quiser; não é a torcida que exige que ele tire”, completou.

Durante a entrevista, o presidente também abordou a questão das críticas relacionadas à influência da primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja. Ele reconheceu que ela “dá palpite” em sua vida pessoal e profissional, mas enfatizou que isso é benéfico para ele. “A coisa gostosa na minha relação com a Janja é que ela dá palpite na minha vida. Ela cuida de mim de uma forma muito especial. Isso não me incomoda; isso me ajuda”, afirmou Lula.

Por fim, o presidente ressaltou que comentários excessivos por parte dos ministros podem ser prejudiciais a eles mesmos, sinalizando a necessidade de uma comunicação mais equilibrada dentro do governo.