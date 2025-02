TOP 10 notícias de hoje – 17/02/2025

Nova onda de calor impulsiona vendas de ventiladores em SP

Com temperaturas chegando a 38ºC em São Paulo, lojasmel registra 15% de crescimento de vendas do item; especialista ensina como ter melhor aproveitamento do eletrodoméstico

Após 30 anos, Campinas estuda reativação do VLT

Especialistas analisam falhas passadas e novas oportunidades de transporte

Tendas da Operação Altas Temperaturas fazem mais de 179 mil atendimentos em seis dias

Administração Municipal montou 10 tendas nas cinco regiões da cidade para distribuição de itens para amenizar os efeitos do sol e calor; temperatura pode alcançar os 35°C nesta segunda (17)

Nova onda de calor pode elevar riscos à saúde no Brasil

Com as mudanças climáticas progredindo rapidamente, especialistas alertam que as ondas de calor podem se tornar mais frequentes e severas

Capital paulista registra a maior temperatura máxima do ano

Termômetros registraram 34,2°C de média na cidade

Enel SP dá dicas de como economizar energias em dias de calor intenso

Distribuidora também disponibiliza simulador online gratuito para ajudar clientes a estimarem o consumo de energia de equipamentos domésticos

The Town 2025: Camila Cabello e Katy Perry marcam noite pop no Skyline

Venda do venda do The Town Card no dia 20 de fevereiro

Número de passageiros da ViaQuatro e ViaMobilidade chega a quase 600 milhões em 2024

O destaque é a Linha 5-Lilás que registrou recorde, com 167,4 milhões de clientes transportados no período

Por que Paolla Oliveira não será mais rainha de bateria?

A atriz anunciou foco em novos desafios profissionais e pessoais, além de estrear na novela Vale Tudo da Rede Globo

Ministra da Saúde Nísia Trindade realiza visita a municípios do Grande ABC

A jornada de Nísia Trindade começou em São Bernardo do Campo e inclui visitas a hospitais na região, com foco na infraestrutura e nos serviços de saúde, como a oncologia