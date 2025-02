Número de passageiros da ViaQuatro e ViaMobilidade chega a quase 600 milhões em 2024

Durante todo o ano de 2024, quase 600 milhões de pessoas utilizaram as linhas 4-Amarela e 5-Lilás, de metrô, e as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, de trens, administradas pelas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade. O número representa uma alta de 4,36% na comparação com 2023.

O maior crescimento foi registrado na Linha 5-Lilás com alta de 8,1% ao transportar 167,4 milhões de clientes no período. Esse é o recorde da linha e supera os 166,8 milhões de passageiros registrados em 2019, o primeiro ano completo da concessão.

“A Linha 5-Lilás vem crescendo gradativamente em número de passageiros, o que demonstra a importância do transporte sobre trilhos para a mobilidade urbana, que é mais do que carregar pessoas, é possibilitar ganhos em qualidade de vida, ao proporcionar agilidade seja para ir ao trabalho, a uma consulta médica, para curtir um passeio em família e, principalmente, para voltar para casa com conforto e segurança”, destaca Antonio Marcio Barros Silva, diretor da ViaQuatro e da ViaMobilidade – Linhas 5 e 17.

A Linha 4-Amarela (Luz-Vila Sônia) também vem numa crescente. Com 11 estações da Luz, na região central, até Vila Sônia, zona oeste, transportou 198 milhões de passageiros em 2024, o que representa um crescimento de 4,3% na demanda em relação ao ano anterior. Conhecida como a “Linha das Integrações”, faz conexões com seis outras linhas: 1-Azul, 11-Coral e 7-Rubi na Estação da Luz, 3-Vermelha na Estação República, 2-Verde na Estação Paulista-Pernambucanas e com a 9-Esmeralda na Estação Pinheiros.



Já as linhas de trens metropolitanos 8-Diamante e 9-Esmeralda tiveram oscilação positiva de 1,8% e transportaram, juntas, no ano passado, 232 milhões de clientes. A Linha 8 hoje liga a Estação Júlio Prestes, na região central de São Paulo, à Estação Amador Bueno, em Itapevi. A Linha 9, por sua vez, vai do centro do município de Osasco até a recém-inaugurada Estação Varginha, no extremo sul da capital paulista.