‘Próximo Trem’ da ViaMobilidade já alcança mais de 5 mil acessos diários 

Desde seu lançamento, em 11 de novembro de 2024, o serviço Próximo Trem, da ViaMobilidade, concessionária responsável pelas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens em São Paulo, já contabilizou 165.000 acessos únicos, com média de 5.400 acessos diários em fevereiro, um aumento de 145% em relação ao mês anterior, e um engajamento de 29 segundos por visita.

Para sustentar esse nível de desempenho, o Próximo Trem processa informações dos Circuitos de Via Digitalizados (CVD), integrados ao Centro de Controle Operacional (CCO), com atualizações a cada cinco segundos. Essa infraestrutura robusta é capaz de lidar com um volume estimado de 7 terabytes de dados ao longo do período de concessão – o equivalente a armazenar 1,75 milhão de fotos em alta resolução. O sistema, que utiliza tecnologias como inteligência artificial (IA), machine learning, grafos e big data, foi projetado para oferecer informações em tempo real sobre a chegada dos trens e já apresenta resultados expressivos.

O Próximo Trem permite que os passageiros verifiquem o tempo estimado para a chegada da próxima composição por meio da leitura de QRCodes instalados nas plataformas de embarque. A página acessada exibe dados como o número da linha, sentido, status da operação e um cronômetro com a previsão de chegada. Quando o trem está a 20 segundos da plataforma, a mensagem “Embarque próximo” é exibida, acompanhada de vídeos com campanhas educativas.

Entre os principais avanços tecnológicos incorporados ao sistema, destaca-se o uso de IA baseada em deep learning, que identifica padrões operacionais e reconhece trens em atividade. O machine learning aprimora os cálculos de tempo médio entre estações, enquanto os grafos simulam trajetos e otimizam o planejamento operacional. Essa combinação de tecnologias garante previsões precisas e promove uma experiência fluida para os passageiros.

Desenvolvimento

O sistema Próximo Trem foi criado integralmente por uma equipe interna da ViaMobilidade, composta por cientistas de dados, engenheiros, gerentes de projeto e desenvolvedores. Essa abordagem permitiu personalizar o sistema para as especificidades das linhas 8 e 9, garantindo integração completa com os sistemas existentes e uma interface acessível a todos os usuários.

“Os resultados alcançados nesses dois meses são muito positivos. A média de 5.400 usuários por dia demonstra que o Próximo Trem tem atendido às expectativas dos passageiros e agregado valor à experiência de mobilidade”, afirma Guilherme Valentino, gerente-executivo de Tecnologia da Plataforma de Mobilidade Urbana. “Esse nível de engajamento reforça nosso compromisso em oferecer soluções tecnológicas que realmente impactem o dia a dia das pessoas”, complementa.