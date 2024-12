Linha 4-Amarela passa a informar previsão do próximo trem no aplicativo Cittamobi

A ViaQuatro e o aplicativo Cittamobi anunciam uma parceria que promete transformar a experiência dos clientes no transporte público, unindo inovação e tecnologia para trazer mais praticidade ao dia a dia. Agora, os clientes podem consultar no app, em tempo real, o horário de chegada do próximo trem da Linha 4-Amarela, o que permite um planejamento mais eficiente.

Além das funcionalidades já conhecidas no aplicativo, como a localização de estações próximas no mapa, a novidade oferece a possibilidade de roteirização inteligente. O Cittamobi sugere o melhor caminho e horário para se deslocar, considerando as necessidades individuais do cliente. A integração reforça a visão de futuro da mobilidade urbana, utilizando a tecnologia como aliada para proporcionar mais autonomia e conveniência aos usuários.

“Essa parceria entre a ViaQuatro e o Cittamobi vai ao encontro da nossa busca contínua por melhorar a experiência dos clientes da Linha 4-Amarela. Com informações como a lotação dos trens e o horário do próximo trem disponíveis na palma da mão, as cerca de 700 mil pessoas que transportamos por dia ganham mais autonomia e praticidade em seus deslocamentos”, afirma Antonio Marcio Barros Silva, diretor da ViaQuatro.

“Nosso aplicativo visa proporcionar uma experiência integrada e completa aos passageiros, reunindo informações essenciais de diversos modais de transporte público, como ônibus, trens e metrôs. Estamos comprometidos em facilitar a vida dos usuários, tornando a mobilidade mais eficiente e acessível”, destaca Emanuele Cassimiro, CPO do Cittamobi.

Com essa iniciativa, as duas empresas reafirmam o compromisso em oferecer soluções tecnológicas que transformem o transporte público, a fim de proporcionar uma mobilidade urbana mais eficiente, confortável e alinhada às demandas dos clientes.

A parceria já funciona no VLT do Rio de Janeiro e no Metrô Bahia, modais também administrados pelo Grupo CCR nos quais a funcionalidade do próximo trem no Cittamobi já está disponível.

Para baixar o aplicativo visite o site oficial do Cittamobi em www.cittamobi.com.br, ou nas lojas oficiais de iOS e Android.