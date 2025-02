Enel SP dá dicas de como economizar energias em dias de calor intenso

Com a previsão de altas temperaturas para os próximos dias na Região Metropolitana de São Paulo, a Enel Distribuição São Paulo dá dicas de como economizar energia em dias de calor extremo e oferece um simulador online e gratuito para auxiliar no controle do consumo.

A ferramenta, disponível no link Link, perimite estimar o consumo de energia de equipamentos domésticos, fornecendo uma plataforma onde o cliente seleciona os cômodos da casa e os equipamentos instalados em cada ambiente.

Com informações sobre a potência e o tempo de uso de cada aparelho, o simulador calcula o consumo de cada item, tornando-se um aliado na hora de controlar os gastos com energia.

Além do simulador, a Enel também dá dicas importantes para economizar energia durante o calor:

Chuveiro: Utilize a temperatura morna ou verão e tome banhos curtos para economizar até 30% na conta de luz.

Utilize a temperatura morna ou verão e tome banhos curtos para economizar até 30% na conta de luz. Ar-condicionado: Evite o uso prolongado e, se possível, opte por modelos inverter, que são mais eficientes.

Evite o uso prolongado e, se possível, opte por modelos inverter, que são mais eficientes. Televisores: Programe o timer para desligamento automático e evite deixar o aparelho ligado sem necessidade.

Programe o timer para desligamento automático e evite deixar o aparelho ligado sem necessidade. Computadores: Desligue o equipamento após duas horas de inatividade e o monitor após 15 minutos.

Desligue o equipamento após duas horas de inatividade e o monitor após 15 minutos. Máquina de lavar e secadora: Utilize a capacidade máxima e evite a função água quente; a secadora deve ser usada apenas quando necessário.

Utilize a capacidade máxima e evite a função água quente; a secadora deve ser usada apenas quando necessário. Geladeira: Mantenha a borracha de vedação em bom estado e evite abrir a porta com frequência.

Mantenha a borracha de vedação em bom estado e evite abrir a porta com frequência. Iluminação: Substitua lâmpadas incandescentes e fluorescentes por modelos LED, que consomem até 80% menos energia.

Onda de calor

O Brasil enfrenta uma onda de calor desde a semana passada, que deve se estender até o dia 21 de fevereiro. Segundo a Climatempo, as temperaturas podem chegar a 40°C em algumas regiões do país. O fenômeno também impacta estados do Sudeste. São Paulo é um deles. As capitais da região podem registrar os dias mais quentes do ano e até do verão, iniciado em dezembro de 2024.

Canais digitais para atendimento

Para evitar deslocamentos até lojas físicas e solicitar serviços no conforto de sua casa, a Enel orienta os clientes a utilizarem os canais digitais: