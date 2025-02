The Town 2025: Camila Cabello e Katy Perry marcam noite pop no Skyline

O The Town, maior festival de música, cultura e arte de São Paulo, está de volta e promete ser memorável, especialmente para os fãs do pop. Camila Cabello, um dos maiores fenômenos do gênero na atualidade, se apresentará no palco Skyline no dia 14 de setembro, data também marcada pela performance de Katy Perry, que será a headliner do espaço. Com mais de 150 milhões de seguidores em suas redes sociais, Camila tem uma enorme conexão com o Brasil, país que ela mesma considera como sua segunda casa, se autodenominando “meia brasileira”.

A cantora, dona de hits como “Señorita” e “Havana”, que ultrapassam os 2 bilhões de streams no Spotify, já foi indicada ao GRAMMY® e acumula uma série de prêmios, incluindo Latin GRAMMY® Awards e American Music Awards. Camila volta a São Paulo após sete anos, para um show que promete ser inesquecível, ao lado de Katy Perry, que também traz uma grande legião de fãs para o evento.

Vendas do The Town Card começam em 20 de fevereiro

Uma excelente notícia para os fãs que desejam garantir sua presença no festival é o início da venda do The Town Card, marcado para o dia 20 de fevereiro, às 19h. O Card, que equivale a um ingresso de gramado, dá ao público a oportunidade de escolher a data de sua preferência posteriormente, antes mesmo do anúncio completo do line-up. Esta será a primeira oportunidade para garantir a presença no evento, que ocorrerá de 6 a 14 de setembro de 2025, no Autódromo de Interlagos em São Paulo.

Os ingressos serão vendidos exclusivamente online, por meio da plataforma Ticketmaster Brasil (thetown.ticketmaster.com.br).