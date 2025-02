Capital paulista registra a maior temperatura máxima do ano

A tarde desta segunda-feira (17) registrou a maior temperatura máxima do ano. Foram 34,2°C de média na cidade. O recorde anterior havia ocorrido em 22/01/2025 com 33,6°C de média na cidade. Já a maior máxima absoluta do ano permanece a registrada em 22/01/2025 na Zona Norte em Perus, com 35,9°C. A maior máxima absoluta desta tarde de terça-feira 17/02/2025 ocorreu na Vila Mariana, Zona Sudeste, com 35,4°C.

“As altas temperaturas dos últimos dias na cidade, ocorrem devido a uma massa de ar quente e seco que também está funcionando como um bloqueio atmosférico, impedindo a formação de nuvens de chuva”, explica o meteorologista do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), Thomaz Garcia. “Para terça-feira (18) retornam as condições de chuva isolada para a capital paulista no final da tarde e início da noite, porém, a persistência dessa massa de ar quente mantém a temperatura elevada nos próximos dias”, complementa Garcia.

O CGE mantém dados de temperatura desde 2004 e segundo este histórico, os recordes dos valores médios, já registrados no mês de fevereiro na cidade são:

A menor mínima média na cidade: 15,4°C dia 27/02/2014;

A menor máxima média na cidade: 18,9°C dia 06/02/2019;

A maior mínima média na cidade: 24,3°C dia 04/02/2014;

A maior máxima média na cidade: 36,7°C dia 02/02/2019;

Já os recordes de temperaturas absolutas, aquelas registradas em um único local, de acordo com o monitoramento do CGE da Prefeitura de São Paulo, em um mês de fevereiro, desde 2004, são:

A menor mínima absoluta: 12,2°C em Engenheiro Marsilac, Zona Sul, dia 10/02/2019;

A menor máxima absoluta: 17,8°C em Parelheiros, Zona Sul, dia 06/02/2019;

A maior mínima em absoluta: 26,1°C em Santana/Tucuruvi, Zona Norte, dia 04/02/2014;

A maior máxima absoluta: 39,1°C em Pinheiros, Zona Oeste, dia 01/02/2019;

Já os recordes de fevereiro ocorridos em 2025 foram:

Mínimas:

Menor mínima média: 18,5°C em 01/02/2025

Menor mínima absoluta: 14,5°C em Parelheiros-Rodoanel, no dia 10/02/2025

Maior mínima média: 21,3°C em 17/02/2025

Maior mínima absoluta: 25,8°C no Butantã em 09/02/2025

Máximas:

Menor máxima média: 26,9°C em 01/02/2025

Menor máxima absoluta:24,9°C em Pirituba/Jaraguá no dia 03/02/2025

Maior máxima média: 34,1°C em 17/02/2025

Maior máxima absoluta:35,4°C na Vila Mariana, no dia 17/02/2025

Segundo Garcia, o forte calor predomina no decorrer da semana. “Há previsão de novos recordes de temperatura máxima. Atenção especial com a hidratação de crianças e idosos. As pancadas de chuva acontecem no final das tardes e início das noites com até forte intensidade e acompanhadas de trovoadas”.

A terça-feira (18) será mais um dia ensolarado e quente. No final da tarde e início da noite, a quantidade de nuvens aumenta e há potencial para chuva em forma de pancadas isoladas com até forte intensidade e curta duração. Há potencial para rajadas de vento, descargas elétricas e formação de alagamentos. Mínima de 23°C na madrugada e máxima de 34°C no meio da tarde.

Na quarta-feira (19), o cenário se repete. Os termômetros oscilam entre a mínima de 22°C ao amanhecer, e a máxima de 34°C no meio da tarde. As chuvas serão isoladas e rápidas entre o fim da tarde e o início da noite.

“Fevereiro é um mês que transcorre dentro do verão, que termina em 20/03/2025, e neste ano está sob a atuação de um fraco fenômeno La Niña, que esfria as águas do Pacifico Equatorial. Com isso as chuvas estão ocorrendo próximas da média. Até às 13h da tarde desta terça-feira (17) o valor era de 159,0mm, o que corresponde a 73% dos 217,8mm esperados para o mês”, finaliza Thomaz Garcia.

A mínima média esperada em fevereiro é de 19,5°C e a máxima média é de 29,3°C. O mês têm registrado mínima média de 19,8°C e máxima média de 30,7°C.