Nova onda de calor impulsiona vendas de ventiladores em SP

A semana começa com a terceira onda de calor no país, com São Paulo podendo chegar a 38ºC em algumas regiões, segundo a Defesa Civil.

Para amenizar o calor nos ambientes internos, o uso de ventiladores tem se mostrado uma solução eficaz e acessível. Segundo dados da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), no primeiro semestre de 2024, as vendas de ventiladores de mesa aumentaram 123% em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando mais de sete milhões de unidades vendidas.

Na lojasmel, o crescimento nas vendas chega a aproximadamente 15% a mais em comparação com o mesmo período do ano passado.

Os ventiladores auxiliam na circulação do ar, proporcionando uma sensação de frescor, contribuindo para a redução da sensação térmica nos ambientes. Modelos de teto, por exemplo, são recomendados para melhorar a circulação do ar e promover uma sensação de frescor sem gastar muita energia, explica Rose Chaves, arquiteta e especialista em design de interiores.

No entanto, para garantir o melhor desempenho, a instalação correta é essencial. Segundo a especialista, um dos erros mais comuns é a escolha inadequada do tamanho do ventilador em relação ao ambiente, o que pode comprometer sua eficácia. “Em espaços maiores, ventiladores com hélices de 40 centímetros são mais indicados, pois oferecem uma maior vazão de ar e melhoram a circulação, criando um clima mais agradável. Já para ambientes pequenos, um modelo de 30 centímetros pode ser mais eficiente, evitando o excesso de ventilação e otimizando o espaço”, explica Rose Chaves.

O segredo para um frescor duradouro está na escolha certa, alinhar a potência do ventilador às dimensões do cômodo é o passo muito importante para garantir bem-estar e funcionalidade sem renunciar ao design.