Por que Paolla Oliveira não será mais rainha de bateria?

A atriz Paolla Oliveira, conhecida por sua atuação marcante, fez uma revelação importante durante uma entrevista ao programa Fantástico, exibido no último domingo (16). Ela anunciou que o carnaval de 2025 será o seu último como rainha de bateria da escola de samba Grande Rio, cargo que ocupou com destaque nos últimos anos.

Em sua declaração, Paolla Oliveira explicou que a decisão se deve à necessidade de direcionar sua atenção e energia para novos desafios profissionais e questões pessoais. “Não sei fazer nada – um pouquinho -, só sei fazer muito. Quando acaba um carnaval, eu já começo o outro, e preciso redistribuir minha atenção e energia”, afirmou a atriz.

Novos Desafios

Além de sua carreira no carnaval, Paolla Oliveira está prestes a estrear na nova versão da novela Vale Tudo, marcada para ir ao ar no dia 31 de março, na faixa das 21h na Rede Globo. A novela, escrita por Manuela Dias, gera grande expectativa entre o público, já que a versão original é considerada uma das mais icônicas da teledramaturgia brasileira. “Corri muito atrás desse trabalho”, disse Paolla Oliveira sobre seu papel como Heleninha Roitman.

Legado no Carnaval

A atriz também abordou uma questão familiar delicada que influenciou sua decisão. “Tenho uma questão familiar também, delicada. Dessas coisas que a gente não escolhe, sabe? De saúde. Acho que precisamos saber fazer escolhas na hora certa. Então, vou cuidar dos meus também”, revelou Paolla Oliveira.

Com uma trajetória notável como rainha de bateria da Grande Rio — cargo que ocupou em 2009 e 2010 e novamente desde 2020 até este ano —, Paolla Oliveira expressou sua gratidão e carinho pela escola de samba. Apesar da saída do posto, ela garantiu que sua ligação com o carnaval permanecerá inabalável. “Tenho que me despedir desse posto. Mas não é triste. Esse posto é lindo demais! Vou me despedir do posto, mas nunca, jamais, do carnaval e da Grande Rio. O carnaval mora em mim. É apenas uma mudança de lugar. Existem várias maneiras de curtir o carnaval. Essa escolha está sendo difícil, mas é isso”, concluiu a artista.