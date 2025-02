Paolla Oliveira anuncia despedida do posto de rainha de bateria da Grande Rio

A atriz Paolla Oliveira, de 42 anos, anunciou sua saída do cargo de rainha de bateria da Grande Rio, encerrando um ciclo de sete anos à frente da escola de samba. A despedida foi comunicada no último domingo (16), e a artista destacou sua emoção ao falar sobre essa nova fase: “Vou riscar a avenida. Não quero que seja uma despedida ou uma história com fim. É uma história de amor.”

Paolla explicou que a decisão veio da necessidade de se dedicar às gravações do remake de “Vale Tudo” e a questões familiares. “Não sei fazer nada ‘um pouquinho’, só sei fazer muito. Quando acaba um Carnaval, eu já começo o outro, e preciso redistribuir minha atenção e energia. Já conciliei o Carnaval com outros trabalhos, mas esse é muito importante e sei que vai me exigir de uma forma diferente”, disse a atriz, que interpretará Heleninha Roitman na nova versão da novela.

Além do compromisso profissional, Paolla mencionou desafios familiares relacionados à saúde, destacando a importância do momento: “Acho que precisamos saber fazer escolhas na hora certa. Então, vou cuidar dos meus também”, declarou em entrevista ao Fantástico.

A atriz ocupou o posto de rainha de bateria da Grande Rio em 2009 e 2010, retornando em 2020 até agora. Em suas palavras, reforçou que sua ligação com o Carnaval continua viva: “Tenho que me despedir desse posto. Mas não é triste. Esse posto é lindo demais! Vou me despedir do posto, mas nunca, jamais, do Carnaval e da Grande Rio. O Carnaval mora em mim. É apenas uma mudança de lugar. Existem várias maneiras de curtir o Carnaval. Essa escolha está sendo difícil, mas é isso.”