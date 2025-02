Paolla Oliveira revela novos looks para o Carnaval em ensaio da Grande Rio

Na última quinta-feira, 13, Paolla Oliveira, reconhecida atriz e Rainha de Bateria da escola de samba Grande Rio, encantou seus seguidores ao compartilhar novas fotos em seu perfil oficial no Instagram. As imagens foram registradas durante um ensaio para o Carnaval, evento que mobiliza a cidade do Rio de Janeiro.

Aos 42 anos, Paolla exibiu uma coleção de trajes ousados e vibrantes. Os looks, que apresentavam cortes curtos e eram adornados com pedrarias reluzentes e correntes, destacaram seu corpo tonificado e bem definido. As cores escolhidas para as peças – rosa, vermelho, dourado e laranja – conferiram um ar festivo e exuberante à apresentação.

Em sua publicação, a atriz refletiu sobre a essência do Carnaval e sua relação com a evolução pessoal. “Emergir, forte e bela, no ritmo da harmonia que move e da evolução que transforma. ✨ Na harmonia do Carnaval, estamos sempre em evolução — deixando o que pesa para trás, abraçando a leveza e brilhando cada vez mais. No compasso certo entre força e fluidez, a gente toca o sublime”, escreveu Paolla, transmitindo uma mensagem de otimismo e renovação.

O engajamento da artista nas festividades não apenas reforça seu papel na cultura carioca como também destaca a importância do Carnaval como um momento de celebração e transformação coletiva.