Paolla Oliveira fala sobre o carnaval

A renomada atriz e rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, Paolla Oliveira, expressou seu entusiasmo e comprometimento com o enredo da escola de samba para o Carnaval 2025, que homenageia o estado do Pará. Em uma recente declaração, a artista compartilhou sua alegria ao receber o título de cidadã paraense.

Com a proximidade do evento carnavalesco, Paolla tem se dedicado intensamente às atividades da escola, localizada em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ela tem explorado a rica cultura paraense como parte de sua preparação para o desfile.

O enredo deste ano, intitulado “Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós”, promete uma celebração das belezas amazônicas e uma viagem pelas águas que caracterizam a região. Em busca de um entendimento mais profundo sobre a cultura local, Paolla realizou uma visita ao Pará, onde vivenciou a tradição do carimbó e experimentou a culinária típica.

“Não apenas viajei, mas também fui agraciada com o título de cidadã paraense. Foi uma experiência enriquecedora que começou lá e continua aqui no Rio, onde estudo os sons e ritmos do Pará. Estou confiante de que será uma homenagem emocionante, digna do que a Grande Rio e o povo paraense merecem!” afirmou Paolla.

Além disso, a atriz se prepara para superar sua icônica fantasia de onça utilizada no último Carnaval, onde conquistou o título com o enredo “Nosso destino é ser onça”. A equipe criativa da escola está desenvolvendo uma nova fantasia especial que promete encantar os foliões.

“Cada carnaval é único e traz suas próprias expectativas. O que posso assegurar é que um time talentoso está à frente da nova fantasia, que refletirá toda a magia do enredo”, destacou a rainha.

Paolla Oliveira também tem se destacado como defensora da campanha pelo corpo livre, um movimento que busca desconstruir os padrões estéticos impostos pela sociedade. Apesar das críticas enfrentadas em relação ao seu corpo nos últimos anos, ela revelou que esses episódios são parte do seu passado. “Mais importante do que perder contratos foi me afastar de marcas que não representavam mais quem sou hoje”, explicou.

A atriz ressaltou sua satisfação em trabalhar com empresas que compartilham seus valores e visam promover uma beleza mais inclusiva e diversificada. “O mundo ainda tem um longo caminho a percorrer nesse sentido”, completou.

No âmbito pessoal, Paolla Oliveira e seu parceiro, o cantor Diogo Nogueira, continuam envolvidos em suas respectivas agendas profissionais durante a temporada carnavalesca. Embora sonhassem com uma pausa para relaxar após as festividades, ambos estão focados em seus trabalhos. “Após o Carnaval, continuaremos com nossos compromissos profissionais, pois amamos o que fazemos!”, concluiu Paolla.