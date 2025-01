Carnaval: Confira a agenda de ensaios técnicos das escolas de samba do Grupo Especial do Rio

Os ensaios técnicos das Escolas de Samba pertencentes ao Grupo Especial do Rio de Janeiro têm início programado para o dia 25 de janeiro, atraindo anualmente um público considerável para a icônica Passarela do Samba, localizada na Marquês de Sapucaí, no coração da cidade. A Unidos de Padre Miguel abrirá a temporada, após ter garantido sua posição no Grupo Especial ao conquistar o título na Série Ouro em 2024.

No período inicial dos ensaios, que se estenderá até o dia 15 de fevereiro, as agremiações terão a oportunidade de apresentar um vislumbre do que estão preparando para o Carnaval 2025. Os eventos ocorrerão aos sábados, começando às 19h, e a entrada será gratuita. Essa alteração no cronograma foi realizada em resposta a solicitações dos participantes, que anteriormente desfilavam aos domingos e enfrentavam dificuldades para retornar para casa após os ensaios, especialmente considerando que muitos precisavam trabalhar nas primeiras horas da segunda-feira.

Com a proximidade dos desfiles oficiais, um segundo ciclo de ensaios técnicos terá lugar a partir do dia 20 de fevereiro. Nesse novo momento, as escolas realizarão testes dos sistemas de luz e som da Passarela do Samba, utilizando os mesmos equipamentos que serão empregados durante as apresentações oficiais. Esta etapa é crucial para garantir que todos os aspectos técnicos estejam perfeitos para um espetáculo memorável.