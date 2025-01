Carnaval: Confira a agenda de ensaios técnicos das escolas de samba em SP

Os ensaios técnicos das escolas de samba em São Paulo se consolidaram como eventos essenciais no calendário do Carnaval, atraindo a atenção dos apaixonados pelo samba. Com o passar dos anos, essas práticas se tornaram um verdadeiro aquecimento para os desfiles oficiais, proporcionando uma oportunidade única para as agremiações ajustarem os detalhes do espetáculo, mesmo que ainda sem as fantasias e alegorias completas.

Para os fãs do carnaval, assistir a esses ensaios no sambódromo do Anhembi representa mais do que um simples evento; é um momento de socialização e expectativa. Lotando as arquibancadas, o público pode ter uma prévia do que está por vir, além de escolher os melhores locais para desfrutar dos desfiles oficiais. Os ensaios são abertos ao público e não cobram entrada, o que os torna ainda mais acessíveis.

Veja a programação:

18/01 – Sábado

17h50 – RAÍZES DO SAMBA

18h40 – UNIDOS DE SÃO LUCAS

19h40 – VAI-VAI

20h45 – COLORADO DO BRÁS

21h50 – IMPÉRIO DE CASA VERDE

22h55 – BARROCA ZONA SUL

19/01 – Domingo

17h50 – X-9 PAULISTANA

18h50 – ROSAS DE OURO

19h55 – ESTRELA DO TERCEIRO MILÊNIO

21h00 – CAMISA VERDE E BRANCO

25/01 – Sábado

17h00 – IMPERATRIZ DA PAULICÉIA

17h50 – UNIDOS DE VILA MARIA

18h40 – TOM MAIOR

19h40 – ÁGUIA DE OURO

20h45 – CAMISA VERDE E BRANCO

21h50 – BARROCA ZONA SUL

22h55 – VAI-VAI

26/01 – Domingo

17h00 – CAMISA 12

17h50 – MOCIDADE UNIDA DA MOOCA

18h50 – IMPÉRIO DE CASA VERDE

19h55 – MOCIDADE ALEGRE

31/01 – Sexta-feira

21h35 – NENÊ DE VILA MATILDE

22h40 – COLORADO DO BRÁS

01/02 – Sábado

17h00 – TORCIDA JOVEM

17h50 – DOM BOSCO DE ITAQUERA

18h40 – UNIDOS DE SÃO LUCAS

19h40 – ESTRELA DO TERCEIRO MILÊNIO

20h45 – ACADÊMICOS DO TUCURUVI

21h50 – GAVIÕES DA FIEL

22h55 – ROSAS DE OURO

02/02 – Domingo

17h00 – PRIMEIRA DA CIDADE LÍDER

17h50 – INDEPENDENTE TRICOLOR

18h50 – ACADÊMICOS DO TATUAPÉ

19h55 – DRAGÕES DA REAL

21h00 – MANCHA VERDE

07/02 – Sexta-feira

20h30 – BRINCO DA MARQUESA

21h35 – MOCIDADE ALEGRE

08/02 – Sábado

17h00 – UNIDOS DO PERUCHE

17h50 – X-9 PAULISTANA

18h40 – UNIDOS DE VILA MARIA

19h40 – ÁGUIA DE OURO

20h45 – MANCHA VERDE

21h50 – BARROCA ZONA SUL

22h55 – CAMISA VERDE E BRANCO

09/02 – Domingo

17h00 – PÉROLA NEGRA

17h50 – MOCIDADE UNIDA DA MOOCA

18h50 – ACADÊMICOS DO TATUAPÉ

19h55 – COLORADO DO BRÁS

21h00 – GAVIÕES DA FIEL

14/02 – Sexta-feira

21h35 – NENÊ DE VILA MATILDE

22h40 – VAI-VAI

15/02 – Sábado

17h00 – IMPERADOR DO IPIRANGA

17h50 – DOM BOSCO DE ITAQUERA

18h40 – TOM MAIOR

19h40 – ACADÊMICOS DO TUCURUVI

20h45 – ESTRELA DO TERCEIRO MILÊNIO

21h50 – GAVIÕES DA FIEL

22h55 – IMPÉRIO DE CASA VERDE

16/02 – Domingo

17h00 – MORRO DA CASA VERDE

17h50 – INDEPENDENTE TRICOLOR

18h50 – ROSAS DE OURO

19h55 – DRAGÕES DA REAL

21h00 – MOCIDADE ALEGRE

22h05 – ACADÊMICOS DO TATUAPÉ

A grade de ensaios está sujeita à alteração.

Os grandes desfiles das escolas de samba de São Paulo estão programados para acontecer nos dias 22 e 28 de fevereiro, assim como nos dias 1, 2 e 8 de março. Para aqueles que desejam assistir às apresentações das agremiações do grupo de Acesso 2 no sábado, 22 de fevereiro, a entrada é gratuita. Os interessados podem garantir seus lugares através do site www.clubedoingresso.com/carnavalsp/.