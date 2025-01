Carnaval de Rua de São Paulo terá patrocínio de R$ 27,8 milhões

A Prefeitura de São Paulo anunciou oficialmente a homologação da licitação que definiu a Ambev S.A. como patrocinadora do Carnaval de Rua 2025. O resultado foi publicado no Diário Oficial da Cidade e destaca a proposta vencedora de R$ 27,8 milhões, que supera em mais de R$ 1 milhão o investimento realizado em 2024.

O montante aprovado será pago em uma única parcela, programada para ser efetuada no dia 15 de janeiro, conforme estipulado na ata do processo licitatório.

Com uma expectativa de público que pode chegar a 15 milhões de foliões, as festividades ocorrerão ao longo de oito dias, reunindo um grande número de pessoas nas ruas da capital paulista.

A São Paulo Turismo (SPTuris) também se mobilizou para garantir a organização do evento, lançando um guia com diretrizes e orientações para os blocos cadastrados. A participação dos blocos está condicionada à obtenção de autorização da Prefeitura e ao cumprimento das normas estabelecidas no guia.

Desde a celebração do Dia Nacional do Samba, em 2 de dezembro, a SPTuris tem promovido a Central Permanente do Carnaval, com o objetivo de fortalecer os laços entre os diversos atores envolvidos na festividade, incluindo blocos de rua, bandas, escolas de samba e entidades carnavalescas. O espaço, localizado no Auditório Bruno Covas, já recebeu várias reuniões com representantes dos blocos e encontros com órgãos públicos como a Secretaria Municipal de Cultura (SMC), SPTrans, Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), Polícia Militar (PM) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Reconhecido como o maior carnaval do Brasil em termos de participação e impacto econômico, o Carnaval de São Paulo se consolida como um dos eventos mais relevantes da cidade. Nos últimos anos, o aumento expressivo do público, tanto entre moradores quanto turistas, exigiu um planejamento rigoroso para assegurar uma ocupação adequada do espaço público, minimizando transtornos durante as festividades.