Paolla Oliveira revela que não quer ter filhos

A atriz Paolla Oliveira, 41, segue firme no romance com o sambista Diogo Nogueira, 42. Porém, para quem pensa que a artista logo engravidará do cantor, a notícia não é tão boa. Em entrevista ao O Globo, ela diz que não pretende ter filhos, pelo menos não agora.

“Já senti vergonha do que eu pensava, da opinião que eu tinha ou da minha indecisão. Hoje tenho mais consciência que posso escolher, essa é uma decisão nossa. Decidi, neste momento, que estou muito bem e que não quero ter (filhos). É libertador o poder da escolha”, afirma.

A atriz também fala sobre autoestima. Nas últimas semanas, Paolla já havia alertado sobre os julgamentos feitos pelo outro contra seu corpo. À publicação, afirma que já ligou muito para o que comia, mas que agora se libertou.

“Me questionava horrores e vivia culpada. Suava ao pensar em comer um doce. Redescobri a tranquilidade de me mover pela vida. Como ali, malho aqui. Estou em equilíbrio. Não quero saber se vai me engordar ou não.”

Justamente por causa disso que, segundo ela, a chegada aos 40 anos tem trazido mais beleza e aceitação do que quando tinha 25 anos.

“Por algum tempo, a sensualidade foi ligada à descredibilização. O problema está nos olhos dos outros. Reorganizar isso na minha cabeça, principalmente, faz eu saber meu valor como profissional e como mulher. É uma fonte de muita liberdade”, destacou.