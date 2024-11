TOP 10 notícias de hoje – 15/11/2024

Protestos contra escala 6×1 mobilizam cidades brasileiras

Erika Hilton e Guilherme Boulos lideram movimento por condições laborais justas e equilibradas

Brasileiros brilham e conquistam prêmios no Grammy Latino 2024

Jota.Pê, Ana Castela e Thalles Roberto são os destaques da noite; confira os vencedores

Flamengo goleia Botafogo e conquista Brasileirão Feminino Sub-20

A equipe comandada pelo técnico Filipe Torres foi superior durante todo o confronto e não demorou a abrir o placar

Vendas de carros eletrificados no Brasil disparam

Os veículos totalmente elétricos lideraram este crescimento

Enem 2024: prazo para pedir reaplicação de provas termina hoje (15)

Pedido deve ser feito na página do Participante na internet até 23h59

Incêndio atinge fábrica de colchões em Olinda

Investigação das causas segue em andamento

Metrô de SP atinge recorde pós-pandemia com mais de 3,2 milhões de passageiros diários em novembro

Novembro é tradicionalmente um mês de alta demanda para o Metrô paulistano

Acidentes com ônibus em SP atingem 1.760 casos em 2024

SPTrans divulga dados preocupantes sobre segurança no transporte público

Dorival revela novos convocados para substituir cortes na seleção

Brasil ajusta elenco para enfrentar Uruguai com novas convocações de Alex Telles e Dodô

Linkin Park lança álbum “From Zero” e se apresenta no Allianz Parque

Banda se apresenta em São Paulo nesta sexta-feira (15) e no sábado (16); grupo também confirmou nova turnê para 2025, com datas no Brasil