Acidentes com ônibus em SP atingem 1.760 casos em 2024

A cidade de São Paulo tem enfrentado um aumento preocupante nos acidentes envolvendo ônibus do sistema de transporte público municipal. Segundo dados do Programa de Redução de Acidentes (PRAT), até outubro de 2024, foram registrados 1.760 incidentes com vítimas, o que representa um crescimento de quase 7% em relação ao mesmo período de 2023, quando foram contabilizadas 1.651 ocorrências.

Este incremento reflete uma média diária de aproximadamente 5,8 acidentes, conforme os registros da SPTrans, responsável pela administração do transporte coletivo na capital paulista. O levantamento também revela que, em decorrência desses eventos, 276 motoristas foram afastados das suas funções, uma leve redução comparada aos 281 afastamentos contabilizados no ano anterior.

O PRAT, em operação desde 2007, tem a função de investigar as causas e responsabilidades dos acidentes envolvendo ônibus municipais. A responsabilidade pode acarretar o afastamento do motorista envolvido, caso sejam identificadas falhas na condução defensiva ou outras infrações.

Os motoristas afastados só podem retornar ao trabalho após completarem o Curso de Direção Defensiva e passarem por avaliações de saúde física e mental. A SPTrans informou que intensificou medidas para aumentar a segurança viária, incluindo treinamento adicional para motoristas e rigor na fiscalização dos veículos.

Um exemplo recente de acidente ocorreu em frente ao Shopping Aricanduva, na Zona Leste da cidade. No incidente ocorrido no último domingo (10), dois ônibus colidiram e um deles invadiu o estacionamento do shopping após a colisão. Este acidente resultou em pelo menos uma pessoa ferida e danos a outros dois veículos.

As empresas envolvidas foram a Allibus e a Movebuss, cujos ônibus se chocaram por volta das 20h51 na interseção entre a Avenida Principal Leste e a Avenida Savoy City. Um boletim de ocorrência foi registrado e o PRAT está conduzindo investigações para esclarecer os detalhes do ocorrido.

A SPTrans reforça seu compromisso com a segurança no transporte público e continuará implementando ações preventivas para reduzir esses números alarmantes de acidentes na capital paulista.