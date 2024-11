Dorival revela novos convocados para substituir cortes na seleção

Em preparação para o confronto contra o Uruguai, marcado para a próxima terça-feira, a seleção brasileira de futebol precisou ajustar seu elenco devido a contratempos recentes. O técnico Dorival Júnior, visando garantir um desempenho seguro, optou por incluir Alex Telles, lateral do Botafogo, e Dodô, da Fiorentina, como novos integrantes para a partida válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Essas alterações se tornaram necessárias após a confirmação das ausências de Vanderson e Guilherme Arana. Vanderson está impossibilitado de jogar após receber um segundo cartão amarelo no empate em 1 a 1 contra a Venezuela. Já Arana sofreu uma entorse no tornozelo direito durante um treino realizado na última terça-feira, em Belém.

A convocação representa a segunda oportunidade para Alex Telles atuar sob o comando de Dorival. Telles havia participado da Copa do Mundo de 2022 e retornado à seleção durante os compromissos da Data Fifa em outubro. Contudo, ele não havia sido incluído na lista para os jogos deste mês.

Dodô, por outro lado, estreia na seleção principal depois de ter defendido a equipe olímpica anteriormente. O jogador de 25 anos iniciou sua carreira no Coritiba e acumulou experiência internacional ao passar pelo Shakhtar Donetsk e pelo Vitória de Guimarães antes de se juntar à Fiorentina em 2022.

Após o recente empate com a Venezuela, os atletas receberam um dia de descanso e devem retornar às atividades no sábado, quando está programado um treinamento às 17h no estádio Barradão. A partida contra o Uruguai marca o retorno da seleção à capital baiana, onde não joga desde junho de 2019. Naquela ocasião, o time empatou sem gols com a Venezuela na Arena Fonte Nova pela Copa América.

Atualmente, com 17 pontos conquistados nas Eliminatórias Sul-Americanas, o Brasil ocupa provisoriamente a terceira posição na tabela classificatória.